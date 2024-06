Andrea Pucci, la dedica alla figlia Rachele Baccan/ “Il mio spettacolo più bello”

Rachele Baccan è la figlia di Andrea Pucci, frutto dell’amore, oggi finito, tra il comico e l’ex moglie e che rappresenta il più grande amore dell’attore che, sui social, pur pubblicando pochissime foto insieme alla sua bambina, ha condiviso un momento speciale trascorso con lei dedicandole anche delle parole ricche d’amore. Andrea Pucci, nonostante faccia parte del mondo dello spettacolo da anni, non parla spesso della sua vita privata, ma per la figlia Rachele Baccan ha fatto un’eccezione. “Tanti mi chiedono qual è ilo mio spettacolo più bello… Eccolo qui”, scrive Andrea Pucci pubblicando una foto in cui bacia teneramente sulla guancia la sua bambina e la cui foto è in fondo all’articolo.

Rachele è l’unica figlia di Andrea Pucci che, essendo diventato genitore quando il padre era già venuto a mancare e questo rappresenta uno dei più grandi rimpianti dell’attore che avrebbe voluto rendere nonno il padre che, invece, non ha mai conosciuto la sua nipotina.

Andrea Pucci e le parole sulla figlia Rachele Baccan in una lettera

Tra Andrea Pucci e la figlia Rachele Baccan c’è un rapporto speciale che i due vivono il più possibile nonostante i reciproci impegni. Lontana dal mondo dei riflettori, Rachele ha un profilo Instagram privato ma anche molto seguito con più di 36mila followers. Della figlia Rachele, il comico parla raramente anche se, scrivendo una lettera al padre, ha parlato inetibalmente anche della sua famiglia.

“A 51 anni sono diventato papà di una bambina che amo più della mia vita. […] Il mio di papà non ce l’ho più da 11 anni e chissà quante volte e quante cose avrebbe voluto dirmi […] e ora che sono più maturo, quante volte vorrei sentire mia figlia chiamare ‘nonno’. Non credevo che si potesse amare una persona in questo modo. Tu sei la mia bambina, lo sarai sempre. Alcuni mi dicono che hai il colore dei miei occhi, la forma delle mie mani e dei miei piedi. Insomma della mamma non hai preso proprio un ca**o”. ha scritto l’attore nella sua lettera (riportata da Fast News).













