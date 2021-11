11enne stuprata, figlio morto appena nato/ Lei voleva tenerlo, Stato voleva l’aborto

Non è chiaro cosa sia successo esattamente, ma le autorità ecclesiastiche della Bolivia parlano di aborto procurato. Il caso riguarda una ragazzina di 11 anni, stuprata per lungo tempo dal nonno di 61, rimasta incinta. Lei, e i genitori, avevano rifiutato di abortire, nonostante l’insistenza dell’Ufficio civico del popolo boliviano, incaricato di difendere i diritti umani. Quando la ragazzina era incinta di sole 24 settimane, l’incaricato ha ottenuto dal tribunale una ordinanza dettata da “motivi costituzionali” per trasferirla da un centro di accoglienza dell’arcidiocesi di Santa Cruz, specializzato nella cura di madri adolescenti, per trasferirla in un centro medico. Qui sarebbe cominciato il travaglio anche se si sospetta che sia stato indotto senza motivi, e la mattina del 6 novembre è nato un bambino, battezzato José Marìa, che pesava molto poco. Dopo poche ore è morto. I primi sospetti sono sorti immediatamente: la ragazza era stata portata in un centro medico non adeguato per affrontare un parto ad alto rischio. Durante la gravidanza, la gran parte della stampa boliviana e internazionale e diverse istituzioni governative, hanno accusato la Chiesa di essere intervenuta o di aver costretto la ragazza e la madre a rifiutarsi di abortire, a proseguire la gravidanza e ad essere trasferito in un rifugio. Le accuse hanno portato a proteste e atti vandalici contro la cattedrale della città e gli uffici della conferenza episcopale.

RAPITA DAL CENTRO DI ACCOGLIENZA DIOCESANO

L’ufficio del difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza fece trasferire la ragazza dall’ospedale dove era stata ricoverata in un centro di accoglienza gestito dall’arcidiocesi di Santa Cruz de la Sierra quando era incinta di 21 settimane. L’arcidiocesi ha negato di essere intervenuta nel caso e ha sottolineato che la decisione di trasferire la ragazza al centro di accoglienza gestito dalla Chiesa è stata presa esclusivamente dall’Ufficio del difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza. Mons. Sergio Alfredo Gualberti Calandrina, Arcivescovo di Santa Cruz de la Sierra, ha guidato un momento di preghiera il 7 novembre con i rintocchi delle campane della chiesa in segno di lutto per la morte di José María dopo il parto prematuro orchestrato dalle autorità boliviane. Nella sua riflessione, l’arcivescovo ha chiesto: “Se la ragione addotta dalle autorità è che la vita della giovane madre era in pericolo, perché questa procedura è stata eseguita in un ospedale di secondo livello, invece che in un ospedale di terza categoria con un buon reparto neonatale?”. L’arcivescovo Gualberti ha contestato il motivo per cui un adolescente fino all’età di 16 anni ha bisogno della firma di un genitore per ottenere il vaccino contro il Covid, ma “hanno impedito alla madre di accompagnare la bambina di 11 anni nella maggior parte del lungo e tragico calvario e sono rimasti in isolamento senza che lei ne fosse informata. consenso. Non l’hanno fatto, perché volevano solo portare a termine il loro piano nefasto per sbarazzarsi del bambino“. “Siamo assolutamente certi di questo: un giorno Dio chiederà a tutti noi, senza fare distinzioni tra di noi, se abbiamo difeso tutta la vita umana o se siamo stati venditori ambulanti e carnefici di morte”, ha concluso l’arcivescovo.

