Potrebbe non esserci un altro candidato della Lega in Veneto dopo Luca Zaia: l’avvertimento arriva da Arianna Meloni, sorella della premier ai vertici di Fratelli d’Italia. In vista delle prossime elezioni regionali in Veneto, il Carroccio ha già reclamato il candidato, ma non è detto che Matteo Salvini ci riesca, almeno stando ai segnali che ha lanciato appunto da FdI. “Non lo so, vediamo“, ha dichiarato tra gli stand di Atreju, come riportato da Il Messaggero.

Del resto, le scelte nel centrodestra passeranno dal primo partito della coalizione, con gli alleati in fermento tra canone Rai, Legge di Bilancio e Fisco. Ma la sorella di Giorgia Meloni assicura che il centrodestra sarà unito al 2027. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, ci tiene a smentire che sia un partito-famiglia e quindi le accuse di familismo, anche perché così si fornisce “un’immagine molto riduttiva di Fratelli d’Italia“, mentre FdI è una grande “comunità aperta“, come dimostra proprio Atreju.

ARIANNA MELONI SUL RITORNO DI TRUMP ALLA CASA BIANCA

Non solo il partito, anche lei e la sorella Giorgia Meloni vengono descritte in maniera differente da ciò che sono realmente. Infatti, Arianna Meloni parla di una narrazione di parte con la quale vengono descritte come non sono, ad esempio come persone impreparate, incapaci e inadeguate. Poi ha rivendicato il fatto che la sorella minore sia riuscita a dare centralità al nostro Paese e a portare avanti proposte che soddisfano gli italiani.

Per quanto riguarda Donald Trump, ha assicurato che la presidente del Consiglio saprà fare da ponte tra il presidente eletto e l’Unione europea: “Credo di sì, credo che ci sia una grande attenzione da parte di Trump come anche di presidenti di sinistra come von der Leyen verso le proposte e la preparazione di una leader come Giorgia, verso chi ha una sua identità e non deve fare la majorette dell’uno o dell’altra“.

Per Arianna Meloni, dunque, l’asse Roma-Washington funzionerà. Infine, alla domanda se sia finita nel mirino dei magistrati e di una presunta un’indagine: “Ancora? Ma non lo so“, ha replicato.