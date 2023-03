12enne accoltellato da coetaneo/ Medici: “Polmone lesionato, monitoriamo situazione”

Un 12enne partenopeo è stato accoltellato da un coetaneo, già individuato e rintracciato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro. L’aggressore non è imputabile vista la sua giovane età, ma sarà segnalato comunque all’autorità giudiziaria e ai servizi sociali. Gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze di numerosi testimoni, peraltro acquisendo anche buona parte delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza posizionate nell’area dell’accaduto e in quelle limitrofe.

Proprio questi due elementi, combinati assieme, hanno permesso di giungere alla conclusione dell’attività di indagine in tempi rapidissimi e intercettare il ragazzino che ha accoltellato il 12enne. Pare, in base a quanto riportato dalla stampa locale e dall’agenzia di stampa ANSA, che i due si conoscessero soltanto di vista e, al momento, non si conosce con esattezza se i due in passato avessero litigato per qualche motivo. Sembra, però, che la lite sfociata nel ferimento dell’adolescente, sarebbe nata per via di una parola o di uno sguardo di troppo.

12ENNE ACCOLTELLATO A NAPOLI DA COETANEO, I MEDICI: “CONDIZIONI BUONE, LO MONITORIAMO”

Il professor Giovanni Gaglione dell’ospedale “Santobono” di Napoli, intervenuto in diretta su Rai Uno a “Storie Italiane”, ha commentato lo stato di salute del 12enne accoltellato: “Il paziente era stato già suturato in un altro ospedale nella parte posteriore del torace e nella parte posteriore della spalla sinistra. La Tac alla quale è stato sottoposto qui da noi ha dimostrato anche che c’era una lesione al polmone, che stiamo monitorando. Al momento il ragazzo versa in buone condizioni e non ha bisogno di ossigeno né di trasfusioni”.

Peraltro, il medico ha specificato che nella giornata di domenica 12 marzo 2023 si sono verificati a Napoli altri due episodi simili a quello del 12enne accoltellato: “Una 12enne è stata aggredita da una ventina di sue coetanee, che le hanno strappato i capelli e hanno pubblicato la foto di una ciocca su Instagram. Inoltre, un 13enne è stato assalito da un 15enne”.











