12enne bullizzata a Napoli perchè obesa/ “Stiamo organizzando un pestaggio..”

Una storia di cyberbullismo arriva da Napoli dove una ragazzina di soli 12 anni è finita nel mirino di alcuni haters che l’avrebbero “denigrata e stalkerizzata” per i suoi chili di troppo. Come fa sapere il Tgcom 24, i presunti haters che si erano finti “amici” della 12enne l’avrebbero presa in giro diffondendo foto imbarazzanti su Instagram. La ragazzina avrebbe subito un vero incubo fatto di prese in giro e insulti. I due presunti haters sarebbero a loro volta dei ragazzini. Al vaglio degli inquirenti, infatti, ci sarebbero gli smartphone di un 13enne e di un 14enne che avrebbero preso di mira anche la mamma della 12enne che avrebbe tentato di porre fine all’incubo vissuto dalla figlia finita anche in ospedale per una sincope.

12ENNE BULLIZZATA: NEL MIRINO DEI BULLI ANCHE LA MAMMA

Aumentano sempre di più i casi di cyberbullismo. Stavolta, nel mirino dei presunti haters della 12enne presa in giro per i chili di troppo sarebbe finita anche la mamma che, dopo aver scoperto quanto stava accadendo, avrebbe cercato di porre fine alla situazione rivolgendosi ai genitori di uno dei bulli i quali, però, anzichè essere intimoriti, hanno cominciato a bresagliare anche la donna che avrebbe consegnato nelle mani degli inquirenti i messaggi ricevuti. “Attenta che stiamo organizzando una vattuta (pestaggio, ndr) a L… più continui più la pestiamo…”, sarebbe uno dei messaggi ricevuti dalla donna che avrebbe, poi, anche ricevuto il seguente messaggio – “…dimostra un po’ di affetto per tua figlia… Stronza si vede proprio che volevi abortirla…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA