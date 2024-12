Non è passata neppure una settimana dall’ultima grande vincita del Million Day, ma c’è ancora voglia di ripetersi, del resto l’estrazione si tiene ogni giorno e oggi, domenica 15 dicembre 2024, si tengono due concorsi, e in questa sede ci occupiamo di quello di pranzo, alle 13. I numeri vincenti potranno regalare premi importanti, che potrebbero tornare utili in questo periodo, rappresentando magari un motivo di sollievo per chi sta attraversando un periodo difficile, oppure essere un piccolo contributo per finanziare un progetto, a meno che non riusciate a ottenere un milione di euro con cui sognare davvero in grande.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 14 dicembre 2024/ Le cinquine delle ore 20:30

L’ultima incredibile vincita al Million Day da un milione di euro è stata centrata a Thiene, in Veneto, mentre pochi giorni prima ne era stata centrata un’altra di questo valore a Rutigliano, in Puglia, ma attenzione anche a Extra MillionDay, con cui sono stati vinti 100mila euro a Casoria, in Campania, la settimana scorsa. Magari ora potrebbe toccare a voi, a patto di avere tra le mani una combinazione fortunata. Ad esempio, con una giocata singola che costa un euro o più giocate singole, che formano una giocata plurima, ma in alternativa c’è quella sistemistica, con una scelta da fare tra il sistema ridotto e quello ridotto.

Numeri vincenti Million Day di oggi 14 dicembre 2024/ L’estrazione delle ore 13:00

Ancor più semplice è la giocata a Extra MillionDay, visto che va solo spuntata l’opzione. Poi magari vi ritroverete a pensare alla riscossione delle vincite, che varia in base alle modalità di gioco e all’importo del premio. Ad esempio, se arrivano a mille euro, basta prenotare il ritiro della vincita in uno dei punti vendita autorizzati o provvedere al ritiro della somma tramite il conto gioco, in caso di giocata online. Discorso diverso per il premio milionario, perché in questo caso è necessario rivolgersi a una filiale di Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di Roma, portando con sé ovviamente lo scontrino della giocata o il promemoria vincente con i documenti di identità.

Numeri vincenti Million Day di oggi 13 dicembre 2024/ L’estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DEL CONCORSO DI OGGI DELLE 13:00

Million Day: –

Extra Million Day: –