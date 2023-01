12enne morta soffocata durante sfida TikTok/ “Choking game” in diretta video

Una 12enne è morta in diretta video su TikTok durante una sfida denominata “choking game” (“gioco di soffocamento”). La vittima, di nome Milagros Soto, era una ragazzina residente in Argentina e a ritrovare il suo corpo esanime in casa sarebbe stato il padre. Pare che la giovane avesse una corda attorno al collo e che sia deceduta per asfissia sotto gli occhi sconvolti dei suoi compagni di classe, collegati con lei in una videochiamata che ha assunto ben presto i contorni di una tragedia immane.

Il dramma, secondo quanto riportato dalle testate giornalistiche sudamericane, si è consumato venerdì 13 gennaio 2023 a Capitán Bermudez, nella provincia di Santa Fe. “La Stampa” riporta le dichiarazioni della zia della 12enne morta su TikTok, Laura Luque: “Siamo inconsolabili, perché le abbiamo dato così tanto amore… Abbiamo molti dubbi su tutto quello che è successo. Era una ragazza molto intelligente”. Secondo la famiglia, qualcuno potrebbe avere incoraggiato Milagros a prendere parte a quella sfida scriteriata e la giovanissima, probabilmente, “voleva solo ottenere l’approvazione dei suoi amici”.

12ENNE MORTA SOFFOCATA DURANTE UNA SFIDA SU TIKTOK: LE PAROLE DELLA ZIA LAURA LUQUE

Ancora Laura Luque, zia della 12enne morta in una sfida estrema su TikTok, ha raccontato al “Daily Mail” che la giovane, poco tempo prima, in famiglia si sarebbe sfogata, asserendo che “a scuola non piaceva a nessuno, perché dicevano che era carina, perché era bionda e aveva gli occhi azzurri. Era una persona felice, incredibile. Un’eccellente nipote e figlia. Tutti qui la conoscevano come la ragazza che sorrideva con quegli occhi grandi”.

Ma cos’è esattamente la choking game? Ad approfondire l’argomento è stato il quotidiano “La Stampa”, che ha sottolineato che si tratta di “una delle nuove pericolose challenge che circolano sui social e, in particolare, su TikTok”. Essa, sostanzialmente, incoraggia i ragazzi “a farsi mancare l’aria con un laccio intorno al collo, o una corda, fino a svenire. Il video della sfida viene poi pubblicato sul social”.

