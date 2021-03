12enne trovata impiccata in casa: ipotesi challenge su TikTok/ Choc a Ivrea

Tragedia a Borgofranco di Ivrea, provincia di Torino: una ragazzina di 12 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, impiccatasi con la cintura dell’accappatoio nella sua cameretta. Un dramma che ha sconvolto la comunità canavese e che riaccende i riflettori sul lato oscuro dei social network: non è escluso infatti che il dramma sia legato a una challenge choc lanciata su TikTok.

Speranza: "Ipotesi scudo legale per medici"/ "Astrazeneca? Siamo fiduciosi"

Al momento non ci sono conferme in tal senso, non è esclusa l’eventualità del suicidio, ma i fatti di Ivrea hanno riacceso il dibattito sul tema. Come riportano i colleghi de Il Messaggero, a dare l’allarme è stato il padre della vittima, ma purtroppo per lei non c’è stato niente da fare: nonostante il repentino arrivo del 118, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ilenia Fabbri, nuovo interrogatorio/ Chi mente fra l'ex Claudio Nanni e Barbieri?

DRAMMA A IVREA: 12ENNE TROVATA IMPICCATA IN CASA

Sulla tragedia di Ivrea – che ricorda da vicino quanto avvenuto recentemente a Palermo – sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: come evidenziato da Il Messaggero, la sorella minore della 12enne avrebbe fatto riferimento ad un gioco su TikTok in tendenza tra i giovanissimi. I colleghi di Quotidiano Canavese hanno rimarcato che sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e della Procura di Ivrea: attesa la svolta dopo l’analisi delle chat su telefono cellulare e computer della vittima. Due amiche della ragazzina sono state sentite dai carabinieri: non è da escludere che loro fossero al corrente dei propositi della vittima. La Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti e sul caso sta lavorando anche la procura dei minori di Torino.

LEGGI ANCHE:

Vigile morto dopo vaccino Pfizer a Salerno/ Sequestro salma: altro caso ad Agrigento

© RIPRODUZIONE RISERVATA