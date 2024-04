14enne morta in Francia: malore dopo accoltellamento a bimbe/ Ha avuto un infarto per la paura

Una 14enne è morta nella giornata di oggi in Francia. Si tratta di una giovane che si era sentita male e che aveva avuto un problema cardiaco dopo l’accoltellamento avvenuto nella giornata di ieri a Souffelweyersheim, davanti ad una scuola. Due bimbe sono state colpite nel piccolo comune vicino a Strasburgo, nella zona est della Francia, e in seguito è stato fermato l’accoltellatore, così come è stato reso noto dalla gendarmeria. La ragazzina che oggi è deceduta, come fa sapere l’agenzia di stampa italiana Ansa, si era sentita male nella giornata di ieri proprio a seguito della terribile aggressione alle due piccole, aveva avuto un problema cardiaco, e il suo cuore evidentemente non ha retto: oggi è spirata, così come fatto sapere dalle autorità locali. La vittima ha avuto un infarto in occasione dei momenti concitati che si sono verificati subito dopo l’accoltellamento delle bambine di 6 e 11 anni.

La ragazzina era stata soccorsa in maniera immediata dagli insegnanti, ma nel pomeriggio di ieri è morta, così come fatto sapere dal preside della scuola, Olivier Faron. Stando a quanto fatto sapere dai giornalisti di BFM TV, l’aggressione sarebbe avvenuta poco dopo le ore 14:00, e fortunatamente entrambe le piccole non sarebbero rimaste ferite in maniera grave: l’aggressione, un 29enne che come detto sopra è stato fermato. Nessun altro bambino è rimasto coinvolto nell’aggressione in quanto tutti i piccoli presenti nella scuola sono stati messi in sicurezza, la morte della 14enne è quindi una tragedia nella tragedia.











