15enne morto giocando a calcetto/ Francavilla al Mare, malore in campo: forse infarto

Era uscito per giocare a calcetto con gli amici, ma non è più tornato dai genitori. Un 15enne milanese è morto ieri pomeriggio a causa di un malore improvviso. Si è accasciato a terra, poi è deceduto in ospedale, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri. Lorenzo Verna, questo il nome della vittima, probabilmente è morto a causa di un infarto a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove era in vacanza con la sua famiglia. L’allarme è scattato subito, ma i primi e più immediati soccorsi sono arrivati da un medico e una veterinaria che stavano cenando in una pizzeria che si trova vicino all’impianto sportivo dove stavano giocando i ragazzi. Le condizioni del 15enne però sono apparse subito molto gravi e critiche. I due sanitari, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Poi l’ambulanza è arrivata e il ragazzo è stato portato al policlinico di Chieti dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

FRANCAVILLA AL MARE, 15ENNE MORTO GIOCANDO A CALCETTO

Ora c’è silenzio e desolazione nel campetto di calcio di contrada Villanesi, a Francavilla al Mare. Dopo la tragedia sull’erba sintetica sono rimasti seduti, visibilmente sotto choc, tutti gli amici di Lorenzo Verna, circondati dai genitori, come riportato da Milano Today. Il 15enne si è sentito male durante una partita di calcetto e il malore è sembrato subito molto grave anche a loro. La tragedia si è consumata a poche decine di metri da una pizzeria dove stavano cenando un medico e una veterinaria che si sono subito adoperati per aiutare il ragazzo. Tutti hanno fatto il possibile per salvarlo, anche i medici dell’ospedale di Chieti dove è stato trasportato d’urgenza. Ma per Lorenzo Verna non c’è stato nulla da fare. I carabinieri, che hanno sentito alcuni testimoni, hanno fatto una prima ricostruzione: il 15enne si è accasciato a terra all’improvviso, il suo cuore si era fermato. Ma ora bisogna stabilire cosa è successo esattamente al 15enne e se si poteva fare qualcosa per salvarlo.

