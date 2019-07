16ENNE CADE DA TETTO DI UN CAPANNO PER SCATTARE SELFIE/ Genova, giovane si infilza

Si rischia la tragedia a Genova per un ragazzo di 16 anni, caduto dal tetto di un capanno su cui era salito per farsi un selfie durante una festa. Ne ha dato notizia l’ANSA, sottolineando come i fatti si siano verificati poco prima dell’alba in via Salvago, nel quartiere residenziale di Castelletto. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, l’adolescente si trovava ad una festa insieme a una decina di amici con i quali avrebbe alzato parecchio il gomito. Forse proprio a causa dell’alcol il 16enne si è spinto a rischiare una manovra a dir poco pericolosa, decidendo di arrampicarsi sul tetto del capanno con un obiettivo, quello di scattarsi un selfie. Una prova di coraggio? Una spacconata davanti agli amici? Non è dato saperlo. Fatto sta che il giovane è caduto restando infilzato.

16ENNE CADE DA TETTO DI UN CAPANNO PER SCATTARE SELFIE

Non è stata affatto morbida la caduta per il 16enne di Genova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Martino. Stando a quanto appurato dall’ANSA, infatti, il ragazzo dopo essersi arrampicato sul tetto del capanno con l’intento di scattarsi un selfie ha finito per cadere su una cancellata appuntita restando infilzato su un fianco. Subito sul posto è intervenuta l’ambulanza, con il personale del 118 che ha provveduto a trasportare il 16enne in ospedale in codice rosso. Sono dunque ore di preghiera a Genova per le sorti del ragazzo, giunto al San Martino in gravi condizioni. Restano però alcuni punti da chiarire sulla dinamica di quello che ad ora sembra essere un tragico incidente. Le indagini sono affidate alle volanti della questura di Genova.

