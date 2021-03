16enne investe e uccide per errore il padre/ Incidente choc a Taranto

Dramma nella giornata di ieri, venerdì 12 marzo 2021, a Marina di Pulsano, provincia di Taranto: come ricostruito da diverse testate, a partire dal Quotidiano di Puglia, un giovane di 16 anni ha investito e ucciso per errore il padre, un uomo di 48 anni. Il ragazzo ha innestato per errore la retromarcia e ha centrato il genitore.

La vittima, un operaio dell’Ilva di Taranto, stava facendo alcuni lavori in un vialetto vicino all’abitazione quando il figlio era alla guida della macchina. Quest’ultimo ha perso il controllo del mezzo, investendo per casualità il genitore. In base a quanto ricostruito dalle principali agenzie, il padre sarebbe stato prima travolto dalla macchina e successivamente schiacciato contro un muro. Nonostante il repentino intervento dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



