16enne tetraplegico trovato morto in casa/ Mamma lo aveva affidato alla badante

Choc a Carnate nel vimercatese (in provincia di Monza), dove un ragazzo minorenne solo 16enne, tetraplegico, è stato trovato morto in casa. A darne notizia è il Corriere della Sera nella sua edizione online, sottolineando che il magistrato di turno ha già disposto l’autopsia per cercare di fare chiarezza su questo terribile episodio. Il tutto è avvenuto ad inizio settimana, precisamente durante la mattinata di lunedì 15 novembre, quando appunto il 16enne tetraplegico è stato trovato cadavere nel suo letto di casa.

L’accertamento medico legale, aggiunge ancora il quotidiano di via Solferino, è stato disposto dalla procura di Monza, precisamente dal pubblico ministero Marco Santini, a seguito di un sopralluogo effettuato dagli uomini dei carabinieri nell’appartamento sito in viale Brianza dove il giovane viveva con la madre, separata dal marito. Stando alla ricostruzione dei fatti, al momento del decesso la donna non era in casa in quanto si trovava in Turchia in compagnia del suo nuovo partner, forse per una breve vacanza. Prima di andarsene, però, aveva affidato il 16enne ad una badante che al momento dell’arrivo dei militari si trovava in casa.

16ENNE TETRAPLEGICO MORTO IN CASA: IL PADRE HA AVVISATO LE FORZE DELL’ORDINE

Ad avvisare le forze dell’ordine, scrive ancora il Corriere della Sera, sarebbe stato il padre del 16enne del ragazzino tetraplegico che pare fosse a conoscenza del fatto che l’ex moglie si sarebbe allontanata dal nostro Paese in questi giorni, affidando il figlio alla badante. “Da tempo però – aggiunge il giornale – non riusciva a mettersi in contatto con lei. Preoccupato dalle troppe telefonate andate a vuoto, l’uomo ha avvisato i carabinieri”.

Gli inquirenti al momento hanno aperto un’indagine senza alcun indagato, e vogliono prima di tutto cercare di capire come sia morto il 16enne disabile, trovato in una casa in perfetto ordine e senza alcun segno che possa far presagire un’azione violenta. Si cercherà in particolare di capire se al giovane sia stata garantita un’assistenza adeguata.

