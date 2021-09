Christopher Reeve/ Chi era Superman: l’incidente e come è morto

Christopher Reeve è l’attore, regista, autore e umanitario americano celebrato oggi da Google nel suo Doodle in occasione del 69° anniversario della sua nascita. Reeve è conosciuto per il suo lavoro di sostegno alla ricerca sul midollo spinale insieme al suo ruolo da protagonista in quattro lungometraggi di “Superman”. Christopher D’Olier Reeve è nato in questo giorno del 1952 a New York City. Si è diplomato alla Juilliard School e ha fatto il suo debutto sul palcoscenico nella commedia di Broadway del 1976 “A Matter of Gravity”. Dopo soli due anni di recitazione in soap opera e commedie, Reeve ha fatto il provino per il film “Superman” del 1978, ottenendo il ruolo davanti ad altri 200 aspiranti attori.

L’interpretazione di Christopher Reeve dell’iconico supereroe nella serie di film in quattro parti lo ha lanciato alla fama internazionale, ma ha rifiutato successivamente di essere inserito in ruoli d’azione. Ha così dato vita a una vasta gamma di personaggi sia al cinema che sul palco durante la sua carriera. Al di fuori della recitazione, era un entusiasta equestre e atleta. Nel 1995, Christopher Reeve rimase paralizzato dal collo in giù a causa di un incidente a cavallo; queste lesioni lo hanno portato a diventare un simbolo per le persone con lesioni del midollo spinale e altre disabilità in tutto il mondo.

CHRISTOPHER REEVE, L’IMPEGNO PER I DISABILI

Christopher Reeve, celebrato oggi in occasione del suo 69° anniversario, ha utilizzato la sua piattaforma per aumentare l’attenzione sui temi relativi alle disabilità e ha dedicato la sua vita a guidare un cambiamento positivo per la comunità. Ciò includeva la sponsorizzazione di progetti di legge per aumentare i tetti assicurativi a vita per sostenere le persone con disabilità e aiutare a far passare il Work Incentives Improvement Act del 1999, che garantiva pagamenti assicurativi in ​​corso alle persone con disabilità anche dopo il loro ritorno al lavoro.

Reeve si è impegnato per migliorare direttamente la qualità della vita delle persone con disabilità distribuendo milioni in sovvenzioni individuali attraverso la sua fondazione e nei consigli di varie organizzazioni di disabili con questo scopo. Ha anche sostenuto il finanziamento governativo della ricerca responsabile sulle cellule staminali per promuovere il trattamento di numerose condizioni di salute, comprese le lesioni del midollo spinale.

COME E’ MORTO CHRISTOPHER REEVE

Nonostante sia indirettamente stato il terribile incidente che lo ha colpito ad ucciderlo, Christopher Reeve è morto solo molti anni dopo quel tragico fatto. Lo spostamento delle vertebre cervicali e la lesione midollare hanno infatti imprigionato Superman sulla sedia a rotelle, senza poter muovere un arto, senza poter respirare da solo. Ma la voglia di vivere di Christopher Reeve lo aveva motivato e preservato, fino al 2004 quando il peso del corpo immobile lo ha schiacciato provocandogli una grave infezione cardiaca che ha compromesso pressione, circolazione e infine la funzionalità del cuore stesso.

Il tutto nel giro di poche settimane, durante il quale è stato ricoverato purtroppo inutilmente. L’infezione si era fatta strada da una piaga di decubito dovuta appunto all’incapacità di muoversi di Christopher Reeve fino a provocargli un infarto, conseguentemente al quale ci fu il ricovero in ospedale e dopo sole 24 ore la morte.

LA FONDAZIONE DI CHRISTOPHER REEVE

Christopher Reeve, celebrato per i suoi 69 anni dalla nascita, invitando Hollywood ad attirare l’attenzione su altre importanti cause sociali, ha dato l’esempio con il suo debutto alla regia del 1997 “In the Gloaming”, un film drammatico cinque volte nominato agli Emmy incentrato su un uomo a cui è stato diagnosticato l’HIV.

Oggi l’eredità di Christopher Reeve è portata avanti dalla Christopher & Dana Reeve Foundation, da lui fondata nel 1998. Figlio dello scrittore Franklin D’Olier Reeve e della giornalista Barbara P. Lamb, diplomato alla Cornell University nel 1974, sfruttò la sua fama per sostenere battaglie a favore della pace: nel 1987 si recò nel Cile di Pinochet per manifestare contro l’imprigionamento degli scrittori e intellettuali cileni.

