17enne uccide la madre a coltellate/ Choc a Napoli: folle gesto dopo una lite in casa

Un 17enne ha ucciso la propria madre in un’abitazione del centro di Napoli. I due hanno iniziato a litigare poi ad un certo punto il giovane ha estratto un coltello ed ha colpito la donna, ferendola a morte. Come riferisce Il Fatto Quotidiano, le indagini sono ancora in corso ma la dinamica sembra perfettamente delineata: il 17enne avrebbe infatti colpito con una serie di fendenti la madre di 61 anni, che è poi perita sotto i colpi mortali subiti. Una volta chiamati i soccorsi sul luogo sono intervenuti la polizia, gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e del commissariato Decumani della Questura di Napoli, e i Vigili del Fuoco, costretti ad entrare dalla finestra per accedere all’abitazione.

Una volta fatta irruzione, la donna è stata trovata già morta, e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. Il ragazzo, che stando ad alcune fonti, come scrive Il Fatto Quotidiano, sarebbe il figlio adottivo, si trovava ancora all’interno della casa incriminata. Gli inquirenti stanno cercando di capire come mai il 17enne abbia compiuto tale folle gesto, cosa gli sia scattato nella testa che abbia scatenato tale violenza.

17ENNE UCCIDE LA MADRE A COLTELLATE: INDAGINI IN CORSO

Inoltre, non è chiaro se in casa, oltre a vittima e carnefice, vi fossero altre persone. Fondamentale sarà la testimonianza delle persone che potrebbero aver udito o visto qualcosa, a cominciare dai vicini di casa della famiglia. E’ probabile che fra madre e figlio vi fossero dei dissapori che siano esasperati nel tempo fino ad arrivare appunto al folle gesto compiuto nella serata di ieri.

L’omicidio si è verificato poco dopo le 21:00 di sera in via Rampe San Giovanni Maggiore, nel cuore della zona universitaria e della movida del capoluogo della regione Campania. Pare che qualche residente della zona abbia udito delle urla provenire dall’abitazione dove la 61enne è stata trovata senza vita accoltellata. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

