Vicenza, uccisa a colpi di pistola dall’ex/ Killer in fuga: armato e con esplosivi

Un altro femminicidio. Questa mattina alla periferia di Vicenza una donna di 42 anni di origini serbe, Lidia Miljkovic, è stata uccisa a colpi di pistola dal suo ex compagno. L’omicidio è avvenuto in strada, nel quartiere Gogna, e l’uomo si è dato alla fuga. Peraltro, sarebbe pericoloso e armato di esplosivi. La donna aveva due figli: un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 13. Aveva appena accompagnato a scuola la figlia minore, quindi aveva ripreso l’auto per dirigersi in via Vigoro, dove svolgeva il suo lavoro di domestica, che alternava a quello di catering.

L’ex marito, anche lui di origini serbe, secondo i primi accertamenti degli investigatori, ha cominciato a sparare mentre la donna era ancora in macchina. Sarebbero cinque o sei i colpi esplosi, con una pistola detenuta illegalmente. Alcuni residenti hanno riferito ai giornalisti di aver sentito sei spari. Il corpo della donna è stato trovato riverso sull’asfalto vicino all’auto. Invece l’uomo, noto alle forze dell’ordine e con divieto di avvicinamento alla donna dal 2019, è scappato. Alcuni parenti della vittima, che potrebbero essere in pericolo, attualmente sono sotto protezione.

IL COGNATO “QUALCHE ANNO FA LE FRACASSÒ IL CRANIO”

L’ex di Lidia Miljkovic sarebbe pericoloso e armato anche di esplosivi. Dalle testimonianze dei residenti, citate dal Giornale di Vicenza, l’uomo avrebbe fatto esplodere degli ordigni allontanassi. Sono in corso comunque degli accertamenti. Il questore Paolo Sartori ha chiesto l’intervento di un elicottero e dei reparti speciali per le ricerche. Si sta pattugliando la zona boschiva che si trova ai piedi di Monte Berico. Ma le ricerche si estendono in tutta la provincia e sulla direttrice della vicina ferrovia e dell’autostrada A4. Inoltre, nelle operazioni sono coinvolti, oltre agli agenti della Questura di Vicenza, anche la Polizia ferroviaria e i carabinieri. Nel frattempo, Benedetto Mondello, fratello dell’attuale compagno della donna e titolare della società di catering in cui lavorava, ha raccontato che era una tragedia annunciata: «È qualche anno che si continuava con denunce su denunce. Qualche anno fa le aveva fracassato il cranio ed è stata in malattia mesi. Poi lei come paradosso è addirittura stata denunciata perché abbandonava i figli».

