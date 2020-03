18app, Bonus Cultura da oggi per i nati 2001/ 500 euro ai 18enni: come funziona

Scatta oggi, 5 marzo 2020, l’iscrizione sul sito 18app per poter richieste il Bonus Cultura per i 18enni nati nel 2001 da 500 euro: tutti gli studenti e giovani che hanno compiuto 18 anni nell’anno 2019 possono fare domanda della misura inaugurata dal Governo Renzi con lo scopo di incentivare la cultura nei giovani e in chi si affaccia sul mondo dell’Università e del lavoro, da spendere in beni e servizi previsti dalla legge. Dai biglietti per cinema ai concerti, dagli eventi culturali ai libri e musei, passando anche per corsi di lingua e teatro, spettacoli culturali e musica da acquistare legalmente: i molteplici usi del Bonus Cultura ottengono così via libera una volta effettuata la registrazione e la verifica dei requisiti dettati dalla misura legislativa. Avviene in un giorno molto particolare, ovvero il primo di chiusura completa di tutte le scuole in Italia per l’emergenza Coronavirus e anche questo non aiuta ad una “semplice” modalità di iscrizione. La velocità del sito è “impallata” dai tanti collegamenti fin dal primo mattino (proprio perché tutti gli studenti sono a casa per il divieto imposto dal Decreto, ndr) e occorre pazienza nell’attendere il momento più ideale: ricordatevi infatti che per il Bonus Cultura non scade certo domani la misura e c’è tempo fino al 31 agosto 2020 per poter completare la registrazione (il Bonus può essere speso fino al 28 febbrai0 2021 negli ambiti culturali mostrati sul portale 18app).

COME FUNZIONA 18APP E COME OTTENERE I 500 EURO

Per capire come funziona nel dettaglio l’operazione di ottenimento dei 500 euro di Bonus Cultura su 18app l’iter è sempre il solito: basta collegarsi al sito-portale Miur 18app.italia.it e seguire poi tutte le istruzioni per potersi autenticare. È necessario avere il proprio “SPID” (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) e seguire poi le istruzione avendo documento di identità a portata di mano. Per poter ottenere lo SPID è possibile utilizzare una delle piattaforme messe a disposizione dal Ministero dell’Economia (Aruba, InfoCert, In.Te.S.A., Lepida, Namiral, Poste Italiane, Register, Sielte, TI Trust), seguire le informazioni necessarie e immettere i propri dati anagrafici. Una volta ottenuta l’identità digitale, occorre semplicemente seguire tutti i passi indicati dal portale 18app e infine attendere l’arrivo della mail di conferma dell’identità “Identity Provider” come ultimo passaggio. Potrebbe passare anche qualche ore dal momento della registrazione, specie oggi che è il primo giorno di ottenimento del Bonus Cultura. Ecco che, una volta attivata la conferma, si avrà a disposizione il Bonus da 500 euro sul proprio conto corrente personale.

