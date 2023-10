19enne trovato morto in una residenza per studenti a Roma/ A dare l’allarme i suoi compagni di corso

Studente 19enne trovato morto dai coinquilini a Roma: era un “fuori sede” residente in toscana

Preoccupati dal fatto di non avere notizie del loro coinquilino, sono andati a chiamarlo in camera e proprio lì hanno fatto la tragica scoperta. Il corpo di un giovane di diciannove anni, studente fuori sede originario della Toscana, è stato trovato senza vita nel suo letto a Roma, nel quartiere Tiburtino, in una residenza privata per studenti. Come riferisce Roma Today la tragedia è avvenuta ieri mattina (venerdì) e la vittima era uno studente fuori proveniente dalla Toscana.

I suoi coinquilini, una volta trovato il corpo senza vita, hanno chiamato immediatamente i soccorsi ed i Carabinieri. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso, nonostante abbiano tentato di rianimarlo. I carabinieri giunti sulla scena non hanno riscontrato segni di violenza sul corpo del giovane. Secondo i primi accertamenti del medico legale, sembra che il decesso sia dovuto a cause naturali, forse un malore improvviso. Tuttavia, sembra che il giovane soffrisse di diverse patologie.

Roma, studente ritrovato morto in una residenza privata: comunità studentesca sotto choc

Prontamente sono stati avvisati i familiari del diciannovenne, distrutti dalla notizia della perdita del figlio, la cui salma è stata portata al policlinico Tor Vergata per ulteriori accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. La notizia della tragica morte ha devastato i familiari del giovane, gli amici e i compagni di università.

Come dicevamo, la salma dello studente è stata trasferita al policlinico Tor Vergata per ulteriori accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. La comunità studentesca è scossa da questa dolorosa perdita, che sottolinea ancora una volta quanto sia importante la salute e il benessere dei giovani lontani da casa.

