Nella diretta serale, la trasmissione Chi l’ha visto – sempre in onda su Rai 3 con la conduzione di Federica Sciarelli – tornerà ad occuparsi del caso di Michele Consalvo che la scorsa settimana aveva ‘denunciato’ alla trasmissione l’allontanamento volontario della moglie dalla casa coniugale in quel di Trevico (alle porte di Avellino) per ricostruirsi una vita con il suo presunto amante: una storia – si potrà pensare – come moltissime altre ne capitano quasi quotidianamente, ma che è resa singolare e drammatica dal fatto che in quella stessa casa coniugale di Trevico vivano anche i due figli minorenni della coppia e che – nel frattempo – l’amante della donna abbia intrapreso una vera e propria campagna intimidatoria nei confronti di Consalvo.

Questa sera – e per ora non ci è ancora dato sapere di cosa si tratti – Chi l’ha visto promette di presentarci importanti novità sul caso di Trevico, partendo purtroppo dalla certezza che quella campagna intimidatoria da parte dell’amante sembra non essersi ancora interrotta con la moglie Rosita ancora intenzionata a viversi la sua nuova vita alle spalle di quello che potemmo (fermo restando che non sono ancora state presentate le necessarie carte) definire il suo ex marito.

Cos’è successo a Trevico tra Michele Consalvo, la moglie Rosita e l’ignoto amante

Riavvolgendo il nastro fino alla scorsa settimana in cui Chi l’ha visto si è occupato per la prima volta della misteriosa sparizione da Trevico, è bene partire dal principio con il marito Michele Consalvo che aveva spiegato di aver sorpreso la ‘sua’ Rosita parlare al telefono con un altro uomo: “Diceva che era un amico – ha spiegato alla Sciarello – a cui è morto il figlio. Le ho tolto il telefono e gliel’ho rotto” giurando e spergiurando che oltre a questo episodio violento “non ho mai alzato le mani e non l’ho mai picchiata”.

Qualche giorno più tardi, la moglie si è allontanata da quel di Trevico parlando di una presunta (e falsa) visita medica che avrebbe dovuto fare a Napoli e dopo qualche ora di incertezza Michele ha iniziato a ricevere messaggi su messaggi da parte dell’amante che a vario titolo lo minacciava di fargli del male se non avesse firmato le carte del divorzio – arrivando anche a dirgli che “ti strapperò il cuore” – e sottolineando in più occasioni che “mi verrò a prendere i bambini“.