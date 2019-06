19ENNE VUOLE SUICIDARSI DA CAVALCAVIA/ Video, camionista eroe gli salva la vita

Un ragazzo di 19 anni deciso a buttarsi dal cavalcavia, a farla finita, chissà per quale motivo: e poi un camionista di passaggio, che diventa eroe per caso convincendolo a saltare, ma non per morire, bensì per atterrare morbidamente sul cassone del suo tir. Non è la trama di un film a lieto fine ma ciò che è successo ieri mattina sulla Teem (Tangenziale Est Esterna di Milano) quando un camionista è riuscito a sventare il tentativo di suicidio da parte di un giovane. Sono circa le 8 e mezza quando la Polizia Stradale intercetta il giovane, dopo diverse segnalazioni, arrivato sul cavalcavia quasi sicuramente a piedi. Pochi istanti, giusto il tempo di scavalcare il parapetto e mettersi seduto sul bordo con le gambe penzolanti nel vuoto: sotto uno strapiombo di una decina di metri. Gli agenti arrivati sul posto tentano di interloquire con lui, ma a salvarlo sarà un camionista.

19ENNE VUOLE SUICIDARSI DA CAVALCAVIA

Il tratto autostradale viene chiuso nell’ora di punta, il camionista che si trova lì per caso con il suo tir sente di non poter restare a guardare mentre quel ragazzo di 19 anni sta mettendo a repentaglio la sua vita. Decide allora di entrare in azione: si arrampica sul suo tir, sale fino al cassone e scambia qualche parola con il ragazzo. E’ questione di pochi attimi: giusto il tempo di protendere le braccia verso di lui ed invitarlo a compiere quel salto di pochi metri sul tetto del suo veicolo. Chissà come lo convince, il giovane atterra morbidamente e subito viene abbracciato dal camionista: lo prende sotto abbraccia, lo cinge a sé e lo tranquillizza. “Vieni qui, stai tranquillo”, avrebbe detto l’uomo al ragazzo secondo i testimoni. Poche parole, come quel “salta, su!”, che ha convinto il 19enne a saltare dalla parte giusta e a riprendere in mano la sua vita grazie ad un camionista di passaggio. Sotto il video dell’accaduto da “La Repubblica”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA