SCIOPERO GENERALE 13 DICEMBRE 2024, NON SOLO TRASPORTI A RISCHIO

Un altro sciopero, un altro venerdì nero all’orizzonte per gli italiani che devono viaggiare e spostarsi. Lo sciopero generale 13 dicembre 2024 è stato confermato dal sindacato Usb nelle ultime ore, nonostante il ministro dei Trasporti Matteo Salvini abbia annunciato di averlo ridotto a 4 ore con la precettazione. Infatti, la sigla che ha proclamato l’agitazione che andrà in scena tra oggi e domani ha confermato che sarà comunque di 24 ore, facendo appello alla commissione di garanzia che, stando a quanto dichiarato dal sindacato, finora non aveva avuto niente da eccepire su tale mobilitazione. Dunque, si apre un altro contenzioso tra sindacati e governo.

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero scatta dalle 21 di oggi, giovedì 12 dicembre, alla stessa ora di domani, venerdì 13 dicembre, e riguarda Trenitalia, Italo, Tper e Trenord. Tutte e quattro le società hanno treni garantiti e fasce protette, infatti hanno pubblicato i relativi elenchi. In merito al trasporto pubblico locale, lo stop riguarda tutta la giornata di domani, ma sono previste fasce di garanzia che cambiano in base alle città.

ELENCO TRENI GARANTITI PER TRENITALIA, TRENI REGIONALI, ITALO, TRENORD

SCIOPERO GENERALE 13 DICEMBRE 2024 ANCHE PER SCUOLA E SANITÀ

Trattandosi di uno sciopero generale 13 dicembre 2024, la giornata sarà ricca di disagi anche perché sono diversi i settori coinvolti. D’altra parte, saranno proporzionali all’adesione all’agitazione, essendo stata indetta da una sola sigla, non dagli altri sindacati confederali. Quindi, bisogna valutare se aderiranno solo gli iscritti all’USB o meno.

Comunque, oltre ai trasporti, sono coinvolti anche gli insegnanti, anche di scuole superiori e università, oltre agli educatori delle scuole comunali. Inoltre, prenderanno parte alla mobilitazione anche gli studenti delle scuole occupate a Roma, scendendo in piazza insieme ai lavoratori. Si fermano quelli della Piaggio, così come i lavoratori della Rai, motivo per il quale potrebbero essere a rischio anche alcuni programmi televisivi e radiofonici.

Oltre alla giornata scolastica, sono a rischio anche alcuni servizi sanitari, perché anche nella sanità potrebbero esserci disagi, visto che è previsto lo sciopero nazionale dei medici delle aziende sanitarie accreditate al Ssn, proclamato dalla Cimop.

SCIOPERO GENERALE 13 DICEMBRE 2024: INFO E ORARI PER TPL DA MILANO A ROMA

Torniamo ai trasporti con una precisazione: lo sciopero generale 13 dicembre 2024 non riguarda gli aerei, che invece si fermano il 15 dicembre. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, a Milano a rischio ci sono le linee metro, tram e bus dalle ore 8:45 alle 15 e dalle 18 fino alla fine del servizio. Ma Atm gestisce anche la funicolare Como-Brunate, motivo per il quale potrebbero esserci problemi dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino alla conclusione del servizio.

In merito ai collegamenti aeroportuali, potrebbero verificarsi delle cancellazioni per Malpensa Express, in tal caso ci saranno bus sostitutivi a disposizione, da Milano Cadorna (con partenza da via Paleocapa 1) e da Stabio. Per quanto riguarda la capitale, non è coinvolta solo Atac, ma anche Roma Tpl, Autoservizi Troiani e Sap, Autoservizi Tuscia e Bis. Potrebbero esserci già i primi disagi nella serata per le linee notturne, comunque domani niente garanzie per le corse dalle ore 08:30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio.