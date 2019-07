2 FAST 2 FURIOUS/ Su Italia 1 il film con Paul Walker (oggi, 15 luglio 2019)

2 Fast 2 Furious è il film che andrà in onda in prima serata su Italia 1 oggi 15 luglio 2019 alle ore 21.20. Produzione americana e pellicola realizzata nel 2003 dal regista John Singleton, è il secondo capitolo dedicato alla fortunatissima saga di Fast and Furious, dedicata all’alta velocità e al mondo delle corse clandestine. Come nel primo capitolo, il protagonista del film è Paul Walker nella parte di Brian O’Conner. Completano il cast Thom Barry nella parte dell’Agente Bilkins, Tyrese Gibson nel rulo di Roman Pearce, Jin Au-Yeung è Jimmy, Eva Mendes ha la parte di Monica Fuentes, Amaury Nolasco è Orange Julius, Devon Aoki è Suki, Michael Ealy interpreta Slap Jack, Roberto Sanchez è Roberto, il rapper Ludacris è Tej Parker, James Remar è l’Agente Markham, Mark Boone Junior è il Detective Whitworth, Matt Gallini è Enrique, Edward Finlay è l’Agente Dunn, mentre Cole Hauser ha il ruolo di Carter Verone.

2 FAST 2 FURIOUS, LA TRAMA DEL FILM

2 Fast 2 Furious racconta il cambio di vita di Brian O’Conner, che dopo gli eventi della prima pellicola della saga vive da ricercato e ha ricominciato da capo a Miami, in Florida, dove non disdegna comunque di continuare le sue imprese da street racer. Brian riesce a vincere una corsa particolarmente importante e una donna attira la sua attenzione durante i festeggiamenti: si tratta però di un’agente sotto copertura dell’FBI che lo arresta. La sua fuga sembra finita, ma i Federali gli propongono un patto: lavorare per loro sotto copertura per riuscire ad assicurare alla giustizia Carter Verone, un criminale di Miami che si muove nell’ambiente delle corse clandestine. Se riuscirà nell’intento, Brian potrà davvero ricominciare da zero con una fedina penale pulita. Per portare a compimento la sua missione Brian chiede di avere al suo fianco il suo vecchio amico Roman Pearce, a sua volta agli arresti domiciliari. I due iniziano a lavorare sotto la supervisione dell’agente Monica Fuentes e capiscono ben presto quanto le attività criminali di Verone siano inserite all’interno del tessuto della città. Brian e Roman organizzano una corsa con degli street racers locali per recuperare del denaro sottratto illegalmente da Verone, ma la situazione si complica quando Monica li avverte che in ogni caso il piano prevede che i due siano uccisi una volta portato a termine il lavoro. Con un rocambolesco inseguimento, mettendo in mostra tutta la loro straordinaria qualità di piloti, Brian e Roman riusciranno comunque a recuperare il denaro e a consegnarlo alla polizia, salvando la pelle: ma non tutto. Una piccola parte viene trattenuta e nascosta da Roman e con essa i due aprono un’officina, stabilendosi definitivamente a Miami.

