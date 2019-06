2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA/ Parata militare Roma, assenti 3 generali: polemiche

Si celebra domani, domenica 2 giugno 2019, la Festa della Repubblica, la ricorrenza con cui lo Stato festeggia la nascita della Repubblica Italiana. Una festa istituita nel secondo dopoguerra, per la precisione nel 1947, e che occupa questo posto nel calendario perché proprio il 2 giugno, oltre ad essere anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, si svolse il referendum tra monarchia e repubblica. Celebrazioni si svolgono in tutta Italia, ma le principali si svolgono a Roma: il cerimoniale nella Capitale prevede la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Italiana, in questo caso Sergio Mattarella, e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Proprio la parata quest’anno è al centro di molte polemiche dopo l’annuncio di 3 ex generali di disertare le celebrazioni del 2 giugno in aperta protesta contro il governo e in particolare contro il ministro Trenta.

2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA

Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, nei giorni scorsi è finita nel mirino di alcuni partiti, su tutti Fratelli d’Italia, per aver dedicato la Festa della Repubblica al tema della “inclusione”. L’esponente M5s si è difesa dagli attacchi in un’intervista su Il Messaggero:”Non amo l’uso strumentale di questioni legate ai militari e alle istituzioni. Il 2 Giugno è la festa di tutti e il tema scelto nulla ha a che fare con questioni politiche. E’ la stessa Costituzione che richiama il concetto di inclusione, per quanto riguarda la parata significa che nessuno nella Difesa resta indietro. La Difesa non dimentica i suoi uomini e le donne, militari e civili, non dimentica chi, ferito nel corpo o nell’anima in teatro operativo, porta su di sé i segni delle ferite, non dimentica chi si ammala per il servizio, non dimentica le famiglie di coloro che sono morti per la difesa della Patria”. Un commento anche sulle assenze dei tre ex generali:”Non voglio commentare opinioni personali, il 2 Giugno è la Festa della Repubblica e di tutti gli italiani e non del ministro della Difesa, del governo o dei soli militari che, come ben sappiamo, celebrano la loro Festa il 4 Novembre. Le istituzioni vanno oltre le polemiche politiche”.

