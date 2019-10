24enne arrestata twerka su inguine agente “ti piace?”/ Video, si struscia e geme ma…

Un agente di polizia ha vissuto qualche momento di imbarazzo nel bel mezzo di un arresto, quando si è ritrovato di fronte ad una giovane ragazza visibilmente ubriaca protagonista di una scena fuori luogo mentre le venivano messe le manette. A riportare l’incredibile vicenda, avvenuta in Alabama, è il Dailymail. Protagonista dell’arresto inconsueto, la 24enne Aprile Teale, fermata all’esterno di un pub e arrestata con l’accusa di molestie e condotta disordinata. Proprio mentre le venivano messe le manette, Aprile avrebbe iniziato a twerkare sull’inguine dell’agente, per poi proseguire tra strusciamenti e gemiti fino a quando non si è spinta oltre, chiedendo al poliziotto: “Ti piace?”. Nonostante l’imbarazzo provocato dalla condotta della giovane, il poliziotto non si sarebbe lasciato condizionare ed avrebbe così portato a termine il suo lavoro ammanettando la giovane mentre un gruppo di ragazzi presenti riprendevano tutto per poi postare il video online.

24ENNE ARRESTATA TWERKA SU INGUINE AGENTE “TI PIACE?”: IL VIDEO

Nel video in questione pubblicato la scorsa domenica online e ripreso da Dailymail, si vede una giovane donna mentre viene spinta contro una finestra da un agente di polizia. Quest’ultimo le tiene le mani dietro la schiena, in procinto di ammanettarla. Dopo il suo arresto, è stata liberata solo dopo il pagamento della cauzione di 1000 dollari ma il prossimo 9 dicembre dovrà presentarsi di fronte al tribunale municipale di Tuscaloosa, in Alabama. Secondo quanto riportato dai media locali, la giovane avrebbe ammesso di aver bevuto e per questo ha espresso la sua intenzione di scrivere una lettera di scuse all’agente coinvolto. Inoltre, pare che stia chiedendo del denaro ai suoi follower per “problemi legali”. Dal filmato non è chiaro cosa la giovane stesse dicendo all’ufficiale ma si sente in maniera evidente mentre geme asserendo: “Ah, sì… ti piace? Ti piace?”. In sottofondo, le risate degli spettatori. Barstool Sports, dove è stato pubblicato per primo il filmato, ha considerato l’incidente “l’arresto più arrogante di tutti i tempi”. In tanti commentatori, tuttavia, avrebbero trovato la clip estremamente divertente, e qualcuno ha addirittura azzardato: “Sarà lei a denunciare le molestie sessuali”. Ma tutto sarebbe stato immortalato in modo chiaro dal video. CLICCA QUI PER IL VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA