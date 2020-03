3 Days to Kill, Rai 2/ Trama e trailer del film con Kevin Costner (5 marzo)

3 Days to Kill in prima su Rai 2 oggi, giovedì 5 marzo: alle ore 21.20 verrà mandato in onda il film del 2014 diretto da McG, con protagonisti Kevin Costner, Amber Heard e Hailee Steinfeld. Sceneggiato da Luc Besson e Adi Hasak – che lo hanno anche prodotto insieme a Ryan Kavanaugh, Marc Libert, Virginie Silla – il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 21 febbraio 2014 ed in quelle italiane dal 5 giugno. Le riprese sono iniziate nel dicembre del 2012 e sono terminate quattro mesi più tardi: McG ha deciso di girare in diversi posti della Francia – da Parigi a Saint-Denis – ma ci sono anche numerose sequenze riprese a Belgrado, in Serbia. Oltre ai tre protagonisti, il cast vanta la presenza di Connie Nielsen, Richard Sammel, Eriq Ebouaney e Tomas Lemarquis.

3 DAYS TO KILL SU RAI 2, LA TRAMA

La trama di 3 Days to Kill, in onda su Rai 2 dalle 21.20, vede protagonista l’agente dei Servizi Segreti Ethan Renner (Kevin Costner) che, a causa di una malattia in fase terminale, si trova di fronte ai suoi ultimi mesi di vita. L’uomo, un 60enne, decide di ritirarsi dal lavoro per cercare di porre rimedio ai propri errori, cercando di recuperare il rapporto con la famiglia. Ad un certo punto però gli arriva una nuova offerta di lavoro: un agente di segreto gli chiede di catturare un terrorista internazionale in cambio di un farmaco in via sperimentale che potrebbe permettergli di guarire. Ethan decide di accettare l’offerta, ma non mancheranno le complicazioni, a partire da quelle familiari: si troverà a dover gestire una figlia in fase adolescenziale…





