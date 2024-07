Stasera 31 luglio 2024 su Canale 5 andrà in onda Uno di noi, film con Kevin Costner e Diane Lane. Dal regista di La neve nel cuore e Big Eden Thomas Bezucha, la pellicola è a tutti gli effetti un dramma famigliare e un thriller che indaga a fondo il rapporto tra madre e figlio, sviscerandone ogni meccanismo psicologico in uno dei modi più difficili. Le tematiche del film sono, infatti, quelle della perdita e della vedovanza, con una madre che vuole controllare eccessivamente la vita dei propri figli. Una storia complessa e dolorosa, che insegna a vedere quali sono i tratti disfunzionali che si sviluppano anche in famiglia, luogo dove spesso potrebbe regnare anche la violenza.

Sangiovanni torna a fare musica?/ La prima foto in studio dopo la pausa per la salute mentale

Uno di noi è un film tratto dal romanzo omonimo di Larry Watson, pubblicato nel 2013 con un cast eccezionale e una sceneggiatura da urlo: “Accade raramente che un copione dica già tutto su un personaggio”, aveva detto Kevin Costner in un’intervista a proposito della pellicola. L’attore è reduce da una brutta malattia che lo ha costretto per lungo tempo a lavorare con una flebo attaccata al braccio. Con lui anche la bravissima Diane Lane, protagonista di Batman vs Superman e L’uomo d’acciaio, in cui aveva lavorato insieme all’attore.

Patrick Swayze, come è morto l'attore di Dirty Dancing?/ "Sono un uomo morto", la reazione dopo la malattia

Uno di noi, un film rivelazione sul concetto di matriarcato

La trama del film è un vero colpo al cuore. Ambientato nel 1963, Uno di noi parla di George Blackledge, uno sceriffo che vive nel Montana insieme alla moglie Margaret, precisamente in un ranch. Qui, insieme al figlio Hames e al nipote Jimmy e alla moglie Lorna, conducono la loro vita lontani dalla società, finche tutto non viene stravolto dalla morte di Hames, che dopo essere caduto da cavallo perde tragicamente la vita. Un dolore incommensurabile per tutta la famiglia, che non cessa nemmeno col passare del tempo e che crea intrighi, gelosie e invidie da parte di Margaret, la quale non accetta che la vedova Lorna si sia rifatta una vita con Donnie Weboy.

Uomini e Donne, Amici 24, Tu si que vales 2024: quando iniziano?/ Le date dei programmi di Maria De Filippi

In parte, però, è comprensibile: quest’ultimo è considerato il figlio della famiglia più pericolosa del Nord Dakota, luogo in cui Lorna porterà con sé il nipotino a discapito di quanto le hanno consigliato George e Margaret. E sarà proprio lei, la matriarca, ad accorgersi che i suoi sospetti sull’uomo erano fondati: lui è violento e la maltratta sotto gli occhi di tutti. George e Margaret decidono dunque di partire per salvare il nipote Jimmy. Uno di noi parla di donne forti, di drammi come la morte di un figlio e del grande impasse in cui si è immersi durante l’impotenza di salvare chi amiamo.