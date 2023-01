35enne fermato per omicidio ex fidanzata/ Mantova: si cerca cadavere vittima

Un 35enne è stato fermato in quanto, in ipotesi accusatoria, è stato ritenuto il responsabile dell’omicidio volontario e premeditato della sua ex fidanzata, Yana Maliko, e del successivo occultamento del cadavere. La 24enne di nazionalità ucraina è scomparsa nelle scorse ore da Castiglione delle Stiviere e da allora non si hanno avute notizie ulteriori su di lei. I carabinieri del Roniv, dopo indagini svolte congiuntamente ai carabinieri del Norm di Castiglione, hanno disposto il fermo dell’uomo, di origini moldave ed ex compagno della vittima.

Tuttavia, ancora non si sa con certezza cosa potrebbe essere accaduto alla ragazza, dal momento che il suo corpo, sino a questo istante, non è stato ancora ritrovato. Le indagini e le ricerche sono scattate già nella serata di ieri, ma non hanno ancora dato i frutti sperati. In base a quanto ricostruito fin qui dagli inquirenti, sembrerebbe purtroppo trattarsi dell’ennesimo caso di femminicidio nel nostro Paese.

35ENNE FERMATO PER OMICIDIO EX FIDANZATA: IN CORSO LE RICERCHE DEL CORPO DELLA 24ENNE

Come riferito dall’agenzia di stampa nazionale AdnKronos, l’uomo sospettato di omicidio dell’ex fidanzata 24enne, nel frattempo è stato associato alla casa circondariale di Mantova a disposizione della Procura della Repubblica di Mantova, che sta coordinando e dirigendo le indagini. Il tutto mentre l’attività investigativa e di ricerca sul territorio proseguono senza soluzione di continuità per riuscire a ritrovare il corpo della ragazza e comprendere cosa le sia effettivamente accaduto.

Stando a quanto viene riportato dal quotidiano “Il Giorno”, gli investigatori si starebbero concentrando nella zona umida di Valle a Castiglione delle Stiviere, nelle campagne di via Albana, un’area fuori dal centro abitato verso la provincia di Brescia. Potrebbe trovarsi lì il cadavere della vittima, dal quale potrebbero giungere le risposte legate al suo probabile omicidio.











