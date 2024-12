PIERINA PAGANELLI, NUZZI A VALERIA: PERCHÉ SI ARRABBIA CON ME?

Nel corso della puntata di ieri di Quarto Grado, durante la parte in cui si parlava dell’omicidio di Pierina Paganelli, ci sono stati degli attimi di tensione in studio. Tutta colpa di un audio di Manuela Bianchi mandato in onda dal talk di Rete 4 in cui la nuora della vittima colpevolizza in qualche modo Valeria Bartolucci, moglie di Louis. Quest’ultima era ospite in studio ed ha commentato: “Sono d’accordo con Manuela? Io e la nuora di Pierina Paganelli non siamo d’accordo su niente e visto che mi avete fatto arrabbiare adesso a questa domanda faccio rispondere i miei legali”. Gianluigi Nuzzi: “Io non l’ho fatta arrabbiare, non sono mica io che parlo”, ma Valeria ha replicato: “Ha detto, manderemo un messaggio che farà arrabbiare Valeria, se era una provocazione non ci casco”. Nuzzi non ci sta: “Non è una provocazione, è una conversazione dove si spiega il legame che Manuela ha con Louis e si spiega che entrambe abbiate a cuore lo stesso uomo e la sua innocenza, e su questo la pensate uguale, non è una provocazione”. Ma Valeria Bartolucci sembra arrabbiata: “Si si certo”.

L’omicidio di Pierina Paganelli rimane sullo sfondo di uno scontro tra Valeria e Manuela (e Nuzzi). A quel punto il conduttore di Quarto Grado domanda: “Perché si è arrabbiata con me scusi?”, Valeria ha replicato: “Io non sono adirata con lei ma non è questa la sede per cui io debba rispondere a questa che a me pare una provocazione, che poi la signora Bianchi parli di bugie… non voglio aggiungere nient’altro”. Nuzzi l’ha quindi incalzata: “Lei teme la signora Manuela Bianchi?”, e Valeria replica: “Non voglio cadere più nelle sue trappole, semplice”. E Nuzzi: “Non è nessuna trappola, è un messaggio che abbiamo mandato in onda” e Valeria: “Se commentassi questo messaggio mi metterei in una posizione dove non ci vuole niente che io mi porto a casa un’altra querela”.

PIERINA PAGANELLI, NUZZI A VALERIA: “LEI TEME MANUELA?”

E Nuzzi quindi la incalza: “Allora la teme?”, ma Valeria “Io non temo nessuno”, ma il conduttore aggiunge: “Teme Manuela e teme che le faccia una querela quando lei dice il vero, se dice il vero non ha nulla da temere”. Valeria ribatte: “Dopo aver sentito queste parole e questo tono non riuscirei dare una risposta consona a quello che ho sentito quindi preferisco non parlare”.

Valeria ha aggiunto: “L’ultima volta che ci siamo viste? L’ho intravista un paio di giorni fa, lei entrava e io uscivo, ci ignoriamo completamente. C’è una cosa che vorrei dire a Manuela? No in questo momento no. Sono molto arrabbiata? Bhe, si metta nei miei panni. Questa persona che viene a casa tua poi scopri che tramava per avere una gravidanza e scappare con mio marito. Già è difficile farlo normalmente ma pensi quando questa cosa viene piazzata in televisione almeno due volte al giorno. Non è che io temo Manuela, ma c’è la pressione dei media, della procura, della Bianchi, portano a sfociare in determinati episodi”.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA VS NUZZI: LE PAROLE DI BARZAN E CARMELO ABBATE

A quel punto è intervenuto anche Davide Barzan, consulente di Manuela e Loris Bianchi, che ha spiegato: “Io vorrei riportare il focus sulla morte di Pierina Paganelli. Per quanto riguarda Loris e Manuela sono totalmente fuori dall’inchiesta, hanno sempre detto la verità, le loro versioni sono sempre state lineari e mai contraddittorie. Ci sono varie evidenze di quello che ho detto, Manuela ha sempre detto la sua verità al pm, non ha mai nascosto nulla. Una domanda a Valeria? Non credo sia questo il luogo. Purtroppo l’emersione della relazione extraconiugale l’hanno voluta in due, Louis ed Emanuela e dalle foto emerge che i due sono innamorati e non si può dire altro”.

Per Carmelo Abbate: “Da quell’audio Manuela è incommentabile, dopo quello che ha fatto, c’è una querela a Valeria che è ingenerosa, poi adesso dici che quello che ha fatto Louis sarebbe indotto da una cattiva persona è un po’ troppo. E sull’omicidio di Pierina Paganelli in due tempi ci aggiungo un altro dato che è significativo: quella sera c’è la riunione dei testimoni di Geova, poi Manuela angoscia Louis con i messaggi poi nella note cala il silenzio come se non ci fosse il problema, poi la mattina dopo c’è un buco di dieci minuti da quando si scopre il cadavere e quando avviene la prima chiamata, cos’ha fatto Manuela in quei minuti? Poi dopo aver chiamato i soccorsi la prima cosa che fanno, cancellano le chat dai propri telefonini”. I soliti spunti interessanti offerti da Carmelo Abbate.