35enne uccisa davanti a ristorante a Roma/ Freddata con una pistola dall’ex 60enne

Una 35enne è stata uccisa ieri sera dall’ex 60enne davanti ad un ristorante di Roma. Come riferito da molteplici organi di informazione online, a cominciare da TgCom24.it, l’episodio si è verificato di preciso davanti al ristorante “Brado” in viale Amelia, in zona Appia Latino: la vittima si trovava a cena con il fratello nella tarda serata di ieri, 13 gennaio 2023, quando è stata raggiunto appunto dall’ex, un uomo 60enne.

Sarebbe dovuto essere un vis-a-vis chiarificatore ma evidentemente la situazione è degenerata e nel giro di breve tempo si è trasformata in una lite. Il titolare ha quindi invitato la coppia ad abbandonare il ristorante per non disturbare gli altri clienti, ma quando i due sono usciti in strada è successo l’impensabile. Il 60enne ha estratto all’improvviso una pistola, sparando all’ex compagna, ferendola gravemente. Dopo di che è salito a bordo della sua auto e si è dato alla fuga in direzione via Tuscolana. Nel frattempo davanti al ristornate Brado si è scatenato il caos, alla luce del fatto che numerosi testimoni hanno assistito alla scena cruenta.

35ENNE UCCISA DALL’EX 60ENNE A ROMA: A NULLA E’ VALSO L’INTERVENTO DEL 118

Nel giro di pochi minuti sono quindi giunti gli uomini del 118 che hanno tentato di rianimare la 35enne, in condizioni disperate, morta poi pochi minuti dopo a causa delle gravi ferite riportate dopo lo sparo a distanza ravvicinata. In seguito si è scoperto che il 60enne fosse una guardia giurata e l’uomo è stato poi fermato e posto in stato di arresto con l’accusa di omicidio: nei prossimi giorni è attesa la convalida dello stop.

Stando ad alcuni testimoni, come riferisce il sito del Corrieredellacittà, la vittima si sarebbe chiusa in bagno prima di uscire in strada con l’ex, e avrebbe anche chiesto una sigaretta guardandosi attorno con sguardo implorante, come se volesse chiedere aiuto. Purtroppo per lei, nessuna persona è giunta in suo soccorso, trovando così la morte in tenera età in una fredda notte di gennaio.

