41enne sposa 16enne, figlio della migliore amica/ Non potranno avere rapporti ses*uali per due anni

Che l’amore non abbia né regole né età è stato detto e ridetto, in qualunque angolo del mondo. Eppure la storia che arriva dall’Indonesia lascia attoniti. Qui, infatti, una donna 41enne ha sposato un 16enne, figlio della sua migliore amica. Sostenuti dalla stessa madre dello sposo, i due si sono uniti in nozze nella reggenza di Sambas. Mariana e Kevin si sono scambiati una promessa d’amore eterno e in poche ore la notizia della loro unione è diventata virale sul web, dove spopolano le foto della coppia felice in abiti eleganti e con le fedi nuziali al dito.

Gli utenti che hanno letto sul web la storia dei due sposi, hanno avanzato subito un’ipotesi: il matrimonio potrebbe avere un interesse economico dietro, essendo la sposa una ricca proprietaria di una catena di negozi di alimentari. Per questo motivo Lisa, la madre dello sposo, avrebbe proposto alla migliore amica di uscire con il figlio. Come affermato dalla donna, la proposta di uscire con Mariana sarebbe arrivata perché il figlio aveva bisogno di riprendersi da una delusione d’amore.

41enne sposa 16enne in Indonesia: il matrimonio potrebbe essere annullato

La proposta di matrimonio da parte di Kevin è arrivata dopo due mesi di corteggiamento. Come riportato da The Mirror, dopo le nozze il ragazzo ha spiegato che a breve inizierà a lavorare in uno dei negozi della moglie. I due sposini, però, non possono dormire sonni tranquilli. Dovranno infatti affrontare la Commissione indonesiana per la protezione dell’infanzia (KPAI) che sta indagando sul matrimonio tra la 41enne e il 16enne.

Secondo un portavoce del KPAI, il matrimonio non si sarebbe potuto celebrare in quanto lo sposo è minorenne e dunque non avrebbe potuto contrarre le nozze. Se le nozze non venissero annullate, i due coniugi dovranno aspettare due anni prima di poter consumare il primo rapporto sessuale: infatti Mariana deve aspettare che Kevin diventi maggiorenne prima di poter avere un rapporto con lui.

