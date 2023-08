Sposa dice “no” per scherzo al celebrante: lui annulla le nozze/ “Non officerò il matrimonio”

Uno scherzo che è costato caro quello che una sposa in Venezuela ha messo in atto. Alla domanda dell’ufficiale “Signora Miriam, è tua libera e spontanea volontà prendere come tuo sposo il signor Danilo?”, lei ha risposto “No”. Un gioco simpatico che la sposa ha messo in scena per scherzare, sdrammatizzando il momento formale e burlandosi del proprio partner. Eppure, in pochi secondi ha rischiato di mandare a monte il suo matrimonio, nonostante si sia corretta poco dopo, confermando la sua volontà di sposare l’uomo al suo fianco.

Il celebrante, infatti, non ha preso bene lo scherzo della sposa e lasciando a bocca aperta sia gli invitati che gli sposi, ha risposto a tono: “No, non si può scherzare. No, non ci sono scuse. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data”. Lo scherzo, finito male, è stato ripreso dai cellulari dei presenti ed è finito ben presto in rete, diventando virale.

Un celebrante troppo pignolo?

Lo scherzo di Miriam, la sposa, non è stato preso bene dal celebrante, che ha interrotto la cerimonia e chiesto agli sposi di fissare un’altra data. Gli utenti, sui social, hanno commentato il video diventato virale, bacchettando l’eccessiva precisione dell’ufficiale: “Anche se è vero che non è il momento di scherzare, mi sembra che questo giudice abbia esagerato. Sa tutti i problemi che questo causa loro in termini di tempo, amicizie, ecc. Penso che in questa situazione non si sposeranno nemmeno più”.

C’è però chi ha difeso l’officiante, spiegando: “Viene fatta quella domanda perché purtroppo, a volte, le persone coinvolte nei matrimoni sono costrette a dire “sì” senza il loro consenso. Ecco perché non sono ammessi scherzi di nessuno tipo“. Per questo motivo, i due sposi venezuelani dovranno trovare un’altra data per celebrare il loro matrimonio.

