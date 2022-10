48enne uccide madre, poi chiama il 112: “L’ho ammazzata”/ Nipote vittima: “Tragedia”

Un 48enne di nome Manuele Andreini, operaio metalmeccanico, ha ucciso la madre Assunta di 86 anni mentre stava dormendo nella sua abitazione. Il dramma si è consumato a Subbiano, in provincia di Arezzo, probabilmente mediante l’ausilio di un cuscino per soffocare la donna. Dopodiché l’uomo, con un passato contrassegnato da problemi psichici, ha chiamato gli inquirenti, denunciandosi: “L’ho ammazzata io per evitare di suicidarmi, venite a prendermi”. Stando alle prime ricostruzioni eseguite, il 48enne avrebbe ucciso la madre pare per futili motivi. Inoltre, è emerso che nel 2019 aveva aggredito una delle sue due sorelle. Per quanto riguarda invece il delitto odierno, le persone che abitano nella palazzina nel quale si è consumato hanno riferito di non avere sentito niente.

Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone/ "Non mi do pace per ciò che le dissi..."

48ENNE HA UCCISO LA MADRE, LA TESTIMONIANZA DEL NIPOTE DELLA VITTIMA: “NON RIESCO A CAPIRE COSA SIA SUCCESSO”

A “Ore 14”, trasmissione di Rai Due condotta da Milo Infante e andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 ottobre 2022, è stato intervistato il nipote della vittima, Alfredo: “Mi sono svegliato nel cuore della notte, ho visto che c’erano l’ambulanza e i carabinieri. Erano le 3 e qualcosa, ma non sono uscito di casa. Non ho sentito assolutamente niente, anche perché la notte dormiamo dopo una giornata di lavoro. Non abbiamo mai sentito litigi. Manuele era una brava persona, un lavoratore serio. Non riesco a capire cosa possa essere successo con sua madre. Mia zia era una donna in gamba. È una tragedia”.

LEGGI ANCHE:

Alessia Pifferi, il generale Garofano/ "Potrebbe essere stata plagiata da qualcuno…"Angela Celentano, attesa per il dna/ Avv. Ferrandino “Trepidazione ma no illusioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA