5 bimbi ustionati a scuola infanzia/ Bergamo, preparavano marshmallow: feriti 3 papà

Cinque bimbi sono rimasti ustionati nella mattinata di oggi, lunedì 30 maggio 2022, presso la scuola dell’infanzia di Osio Sotto (Bergamo), nel corso delle prove di una recita scolastica: secondo una prima ricostruzione, i bambini stavano riscaldando i marshmallow, i tradizionali snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati e protagonisti di numerose pellicole cinematografiche americane, prevalentemente a sfondo natalizio. Purtroppo, però, questa volta non si è trattato di un film a stelle e strisce, bensì di un incidente vero e proprio, nel quale sono rimasti coinvolti e feriti anche tre papà.

Come riporta l’agenzia di stampa “ANSA”, l’episodio si è verificato alle 10.30 nel giardino della scuola materna “San Zeno” di via Montessori, dove sembra che fosse in corso un incontro tra le famiglie e gli insegnanti. I bimbi ustionati “fanno parte della sezione Blu” e “hanno riportato ustioni di primo e secondo grado: sono in tutto cinque, tre femmine di 3, 4 e 5 anni e due maschi di 4 e 6 anni”. Ustionati anche tre papà d’età compresa fra i 35 e i 40 anni: fortunatamente, non sono in gravi condizioni, ma per loro si sono comunque rese necessarie le cure dei sanitari in ospedale.

BIMBI USTIONATI A BERGAMO PRESSO UNA SCUOLA DELL’INFANZIA: COME STANNO?

È Sky Tg24 a fare il punto della situazione circa i bimbi ustionati e a chiarire quali siano in questo istante le loro reali condizioni di salute. In particolare, una bambina di 4 anni ha riportato “ustioni multiple” ed è stata “trasferita con l’elisoccorso del 118 di Bergamo all’ospedale Buzzi di Milano in codice rosso”. Un bambino di 4 anni ha invece rimediato “ustioni multiple” ed è stato “trasferito con l’elisoccorso di Brescia al Niguarda di Milano in codice giallo”.

Per gli altri tre bambini, due femmine di 3 e 5 anni e un maschio di 6 anni, è scattato il codice giallo e sono stati “portati con le ambulanze del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con ustioni multiple”. Sul posto sono giunte cinque ambulanze e i vigili del fuoco, oltre a due elicotteri per i soccorsi arrivati da Brescia e da Bergamo. Presenti anche la polizia locale e i carabinieri di Dalmine e Treviglio.











