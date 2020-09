5 fratellini morti in casa: “uccisi dalla madre”/ Germania, accusa choc della nonna

Orrore in Germania dove cinque fratellini sono stati trovati senza vita in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, a circa 35 chilometri da Düsseldorf. E’ quanto emerge dal sito tedesco Focus Online ripreso da Corriere della Sera, secondo il quale la polizia avrebbe ricevuto l’allarme da parte della nonna dei cinque bambini. La donna avrebbe riferito agli agenti che ad uccidere i nipoti sarebbe stata proprio la figlia, ovvero la madre dei piccoli, prima di scappare con l’intento di suicidarsi. Un sesto figlio 11enne sarebbe sopravvissuto alla strage solo perchè si trovava in casa della nonna. La mamma dei cinque fratellini avrebbe tentato il suicidio gettandosi sotto un treno della metropolitana nella stazione centrale di Düsseldorf ma sarebbe sopravvissuta anche se avrebbe riportato ferite molto gravi. Rispetto ai piccoli trovati morti nell’abitazione privata, stando a quanto reso noto dagli inquirenti avrebbero un’età compresa tra uno e otto anni: tre bambine (di di un anno e mezzo, due e tre anni) e due bambini (di tre e sei anni).

5 FRATELLINI MORTI IN CASA: ORRORE IN GERMANIA

Si tratterebbe di una tragedia familiare, quella avvenuta nella giornata odierna e che ha sconvolto la Germania. In merito al ritrovamento di cinque bambini morti in casa, il portavoce della polizia di Wupperthal si è limitato a commentare ai giornalisti: “Le indagini sono in corso e non posso aggiungere nulla. La madre dovrà essere interrogata”. Al momento non è ancora certa la ricostruzione finora avanzata circa l’accaduto ed anche gli agenti non avrebbero fornito alcuna conferma di quanto emerso dai media locali. Sul posto si sono precipitati i soccorritori e la polizia. Stando a quanto dichiarato da un giornalista dell’agenzia NonstopNews, citando la polizia, i soccorritori avrebbero tentato invano di rianimare i fratellini ma purtroppo i soccorsi sarebbero giunti troppo tardi. Sotto choc anche i servizi di assistenza che, una volta nell’appartamento, sarebbero rimasti interdetti di fronte alle condizioni disastrose dello stesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA