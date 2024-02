51enne scomparsa da Ischia: allontanamento volontario?/ Sabella: “Mi ricorda il caso Resinovich”

Antonella Di Massa, una 51enne scomparsa da Ischia da sabato pomeriggio, sta tenendo in ansia la sua famiglia. L’ultima immagine localizza la donna su un sentiero verso una compagna poi la sparizione, e nessuno è riuscito a trovarne traccia nonostante la macchina delle ricerche si sia messa in moto in maniera importante. Del caso se ne è occupato stamane Storie Italiane e in studio vi era Marano, che sta occupandosi del caso come associazione Penelope: “Potrebbe essere un allontanamento volontario – ha spiegato – visto che la 51enne avrebbe litigato con la figlia, e dopo essere uscita per la spesa il giorno dopo, ha lasciato la spesa a casa e poi se ne è andata via”.

E ancora: “La figlia racconta che la mamma era ancora un po’ arrabbiata, poi dopo ha provato a contattarla ma lei non rispondeva, poi il cellulare risultava spento. La figlia dice anche che sta attraversando un periodo particolare di forte stress e stava facendo delle cure”. Secondo il noto magistrato Alfonso Sabella, in collegamento con Storie Italiane, ci sarebbero delle similitudini con il caso di Liliana Resinovich: “Mi sembra la storia di Liliana nelle prime fase, con le telecamere che la riprendevano nel giorno della scomparsa a piede”.

51ENNE SCOMPARSA DA ISCHIA: ATTESI AGGIORNAMENTI

La speranza ovviamente è che l’esito sia diverso anche perchè sappiamo che la povera Lily è stata rinvenuta cadavere nei boschi di Trieste a gennaio di due anni fa. “I soccorsi la stanno cercando in zone molto impervie”, ha spiegato l’inviata di Storie Italiane che ha poi ripreso la squadra organizzativa che sta ricercando la signora Antonella Di Massa.

Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata, speriamo positivi e che la 51enne possa essere ritrovata in vita, sana e salva, il prima possibile. Ovviamente i famigliari sono preoccupati anche perchè sono passati già quattro giorni da quando la donna è scomparsa, e tutto potrebbe accadere, essendo in giro da sola e in uno stato che sembrerebbe di fragilità.

