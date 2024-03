59enne con problemi psichici uccide la madre 85enne/ Firenze, la lite poi lo strangolamento

A Porta di Prato, in provincia di Firenze, un uomo ha ucciso la propria madre, strangolandola, per poi barricarsi in casa. La vittima, come riferisce La Nazione, aveva 85 anni, una signora anziana di nome Brunetta Salvestrini, mentre il suo carnefice il figlio 59enne, Luca Fumagalli, da tempo in cura per problemi psichiatrici. L’episodio è avvenuto di preciso in via di Santa Lucia, poco prima dell’ora di cena di ieri, venerdì 1 marzo 2024.

Pare che l’uomo, seconda la ricostruzione de La Nazione, fosse accaduto dalla sua mamma anziana ma ieri la sua follia sarebbe esplosa e avrebbe iniziato ad aggredire la donna prima con dei pugni, dopo di che le avrebbe afferrato il collo, iniziando così a strangolarla fino a che non è sopraggiunta la morte. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, si sono recate le pattuglie della polizia con l’unità scientifica per i rilievi, nonché i vigili del fuoco per indagare e analizzare la scena del crimine ma come spesso e volentieri vi raccontiamo sembrerebbe di essere di fronte all’ennesima tragedia annunciata.

59ENNE CON PROBLEMI PSICHICI UCCIDE LA MADRE 85ENNE: L’INTERVENTO DELLO ZIO

La Nazione scrive infatti che il 59enne aveva iniziato a dare in escandescenze già nel pomeriggio di ieri, al punto che uno zio era stato costretto ad intervenire per riportare la situazione alla calma presso l’abitazione dove vivevano madre e figlio. Era stata proprio la futura vittima a chiedere aiuto, evidentemente non riuscendo più a “tenere” il 59enne.

Peccato però che quando il parente sia sopraggiunto, il nipote l’abbia aggredito tirandogli un pugno in pieno volto. A quel punto lo zio aveva dato l’allarme chiedendo l’intervento dell’ambulanza ma i sanitari non sono riusciti ad entrare in casa visto che nel frattempo l’uomo si era barricato, non facendo entrare nessuno. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che con l’autoscala sono saliti al primo piano e hanno fatto irruzione nell’abitazione facendo la macabra scoperta.

59ENNE CON PROBLEMI PSICHICI UCCIDE LA MADRE 85ENNE: ARRESTATO E PIANTONATO

La madre era infatti a terra priva di vita e a nulla sono valsi i tentativi del 118 di rianimarla. In seguito il 59enne è stato portato via attraverso una barella e caricato su un’ambulanza in preda ad una crisi di nervi, per poi essere portato presso l’ospedale di Santa Maria Nuova per tutti i controlli di rito.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di omicidio e il pubblico ministero di turno Giuseppe Ledda ne ha poi disposto il piantonamento presso la struttura ospedaliera dove si trova ricoverato tutt’ora. Nella giornata di lunedì verrà invece sentito il gip, il giudice per le indagini preliminari, che dovrà convalidare o meno il fermo. Secondo quanto emerso sembra che da tempo madre e figlio litigavano, e per la donna anziana stava diventando sempre più difficile accudire il 59enne fino a che non ha trovato la morte. Le esatte cause del decesso saranno comunicate dopo l’autopsia.

