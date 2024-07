LA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI: PERDONO PD E AVS, SALE MELONI CON IL M5S

Prima della pausa agostana, la politica si ritrova nell’ultima settimana di luglio con una quantità di dossier e temi caldi tutt’altro che marginali: la Supermedia YouTrend dei sondaggi politici della settimana mostra come siano cambiate le intenzioni di voto per i partiti italiani che hanno affrontato un periodo denso tra voto per la Commissione Ue, sconvolgimenti dalla campagna elettorale Usa e consolidamento dello scontro prossimo tra Centrodestra e “campo largo” sempre più “renziano”.

Procediamo con ordine però e fissiamo innanzitutto un “podio” per le migliori liste questa settimana: raccogliendo i sondaggi politici di questi ultimi giorni – SWG (data di pubblicazione 15 e 22 luglio), Tecnè (13 e 20 luglio) e Youtrend (22 luglio) – emerge come Conte e Meloni abbiano guadagnato maggiormente, a cospetto di Schlein e Fratoianni-Bonelli che risultano i peggiori assieme alla lista Santoro. La “Supermedia” degli ultimi sondaggi politici vede FdI di Giorgia Meloni salire sempre più verso quota trenta per cento, staccando i Dem a -6%: Fratelli Italia (+0,2% rispetto all’ultima Supermedia) guida la classifica con il 29,2% davanti al 23,6% del Pd di Schlein, in calo dello 0,2%. Al terzo posto in netta ripresa è ancora il M5s di Giuseppe Conte che supera quota 10% e si fissa al 10,6% guadagnando lo 0,3% in due settimane: assieme a FdI prosegue il periodo positivo anche per Forza Italia e Lega, nonostante le tensioni evidenziate dopo le votazioni della commissione Von der Leyen (Azzurri col PPE, Carroccio esclusi da ogni ruolo con i Patrioti). Per Tajani la “Supermedia” indica un positivo +0,1% salendo al 9,1% mentre Salvini resta stabile all’8,5%.

I PARTITI “MINORI” E LE COALIZIONI: COSA DICONO GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI DI LUGLIO 2024

Per capire cosa succede invece nei partiti “minori” occorre dare un’ultima occhiata alla Supermedia dei sondaggi politici aggiornata al 25 luglio 2024: si evidenzia come l’exploit delle Europee inizi ad essere “intaccato” in casa AVS: l’Alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana si ferma questa settimana ad una quota media del 6,7%, perdendo ancora lo 0,2% come due settimane fa. La sigla ecologista-radicale riesce comunque a fare ancora nettamente meglio di tutti gli altri partiti dell’ex area Terzo Polo, da Calenda a Renzi fino a Bonino.

Azione cala infatti al 3,2% mentre ancora peggio fa Italia Viva, seppure in rialzo fino al 2,1%: il “campo largo” a cui ragiona Matteo Renzi resta ancora lontano dall’effettiva costruzione, specie per i dubbi avanzati tanto tra i Dem filo-Schlein quanto soprattutto dai grillini. Chiudono infine i sondaggi politici della settimana “mediata” PiùEuropa al 2%, Pace Terra e Dignità all’1,4% (perdendo lo 0,4% in 14 giorni), Noi Moderati di Lupi e Toti 1,1% e Sud Chiama Nord di De Luca all’1%.

Fronte coalizioni, il trend positivo di Meloni, Salvini e Tajani aiuta a far crescere ulteriormente il Centrodestra al potere a Palazzo Chigi: secondo la Supermedia YouTrend di questa settimana i consensi crescono fino al 47,7%, ancora sopra al 46,4% complessivo raggiunto nei risultati finali delle Elezioni Europee 2024. Il Centrosinistra a guida Schlein non va oltre il 32,2% e pure con l’aggiunta del 10,6% del M5s non si andrebbe oltre il 43%, con il centro liberale-Terzo Polo che tutto assieme vale un basso 7%.