59enne morta a casa: non usciva da 40 anni/ “Donna fantasma”: aperta inchiesta

Donna morta ad Apecchio, provincia di Pesaro e Urbino: la vittima è Luciana Simoncelli, 59enne che non usciva di casa da 40 anni. Come riporta il Corriere della Sera, aveva deciso di vivere isolata e quasi nessuno dei residenti di Serravalle di Carda, piccola frazione del Comune di Apecchio, era riuscito a instaurare un rapporto con lei. Anzi, c’è chi non ricordava il suo viso, basti pensare al suo medico Massimo Valentini. Luciana Simoncelli abitava insieme alla madre e alla sorella, una “donna fantasma” che in pochi ricordano e che si è spenta nelle scorse ore. E la Procura di Urbino vuole vederci chiaro su questo decesso: disposto l’esame autoptico e ulteriori accertamenti che stanno eseguendo i carabinieri della stazione di Apecchio.

DONNA MORTA AD APECCHIO, LE PAROLE DEL SINDACO

I carabinieri sono al lavoro per raccogliere tutti gli elementi utili per la Procura, che dovrà ricostruire esattamente la dinamica dei fatti: la 59enne si è sentita male sabato sera ma, nonostante il repentino intervento della guardia medica, per lei non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe deceduta per cause naturali. Intervistato da Il Ducato, il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci ha commentato: «Forse per inadeguatezza, indifferenza o difficoltà non siamo riusciti ad intervenire. In passato anche i servizi sociali avevano cercato di intervenire, ma le dinamiche familiari complicate non lo hanno permesso. C’è tanta amarezza in una comunità piccola come le nostra per non aver fatto nulla non parlo di responsabilità tecniche o giuridiche, ma sotto il profilo morale. Non scopriamo oggi queste situazioni complesse nelle nostre comunità, piccole e grandi che siano, ma se ne prende coscienza solo quando avviene la tragedia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA