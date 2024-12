LA SANTA MESSA DELLA III DOMENICA DI AVVENTO OGGI SU RAI 1: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING E ORARIO CELEBRAZIONE

Nella III domenica di Avvento prima di Natale la CEI porta la troupe Rai fino in Puglia per la Santa Messa su Rai 1 di oggi 15 dicembre 2024: con la consueta diretta tv e in video streaming della celebrazione eucaristica fornita dal servizio pubblico, è stata scelta dall’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Chiesa italiana la Concattedrale di San Michele Arcangelo in Terlizzi, provincia di Bari.

ISLAM/ Se lo sceicco al-Issa (Lega musulmana mondiale) è amico da 20 anni delle Clarisse di Attimis

Come sempre coadiuvata dalla regia di Simone Chiappetta e il commento tv di Orazio Coclite, la Santa Messa di oggi su Rai 1 viene trasmessa a partire dalle ore 10, con l’ingresso per i presenti in chiesa disposto fin dalle ore 8. A celebrare questa terza domenica di Avvento 2024 sarà direttamente il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cornacchia, nella Concattedrale dove risplende il bel Presepe natalizio inaugurato tre settimane fa. Per tutti coloro che intendono seguire in diretta live la Santa Messa è come sempre consigliabile la tripla opzione: in primo luogo su Rai 1, ma per chi non fosse davanti alla tv è disponibile la diretta web su RaiPlay-Rai 1, o la diretta streaming sull’app RaiPlay con la collaborazione di Rai Vaticano.

La dieta per salvaguardare i reni a Natale 2024/ Quali alimenti mangiare e quali è meglio evitare

A concelebrare la Santa Messa odierna assieme al vescovo vi sarà anche il parroco della Concattedrale, don Roberto De Bartolo, che negli scorsi giorni ha invitato l’intera comunità cristiana cittadina a partecipare al grande evento su diretta nazionale. Al termine della Santa Messa a Terlizzi, sempre su Rai 1 sarà possibile seguire l’Angelus dalla Corsica di Papa Francesco, in Viaggio apostolico per seguire il Congresso della Diocesi di Ajaccio sul tema “La Religiosità popolare del Mediterraneo”.

LE LETTURE E IL VANGELO DELLA SANTA MESSA DI OGGI SU RAI 1: IL BATTISTA E LA VICINANZA DEL SIGNORE

Soffermandoci ora sui contenuti di questa terza domenica di Avvento, la Santa Messa in onda oggi 15 dicembre 2024 su Rai 1 presenta come liturgia del giorno i riferimenti all’annuncio del Signore e alla sua venuta “prossima” al cuore dell’uomo inquieto nel corso della storia. Secondo il messale della CEI in questa penultima settimana prima del Natale 2024, la Prima Lettura del Giorno è tratta dal libro del profeta Sofonia e riguarda il trionfo del Signore con grida di gioia e di felicità.

San Giovanni della Croce, 14 dicembre 2024/ Oggi si ricorda il Dottore della Chiesa spagnolo

Dio si fa prossimo all’uomo e lo salva, «rinnovando con il suo amore» il suo destino nel mondo: sulla stessa scia anche la Seconda Lettura, tratta invece dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi: è un segno di letizia che lascia Gesù nel mondo, una letizia che è anche amabilità verso tutti e per tutti. Come spiega l’Apostolo, «Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere», in quanto il Signore è sempre vicino all’umanità anche dopo averla salvata con la sua Passione e Resurrezione. Da ultimo, nella Santa Messa su Rai 1 di oggi dalla Concattedrale di Terlizzi sarà possibile ascoltare il Vangelo di San Luca dedicato alla figura di San Giovanni Battista: il brano riporta il dialogo tra il cugino di Gesù e diversi pubblicani che vennero per farsi battezzare: «noi che cosa dobbiamo fare», chiedono al Battista il quale allontana da sé la “nomea” di essere il Cristo, «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».