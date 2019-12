7 auto a fuoco in incendio Via Pio VII-Corso Traiano/ Video Torino, nessun ferito

Torino, paura per un incendio in Via Pio VII-Corso Traiano: sette auto andate a fuoco, mezzi completamente distrutti. Il fatto si è verificato oggi, lunedì 23 dicembre 2019, nei pressi di un supermercato Lidl: come riportano i colleghi de La Stampa, l’incendio non sarebbe doloso. Come ricostruito dalle forze dell’ordine, un uomo ha accostato al marciapiede la vettura in panne con un principio di incendio nel cofano: entrato in un negozio per cercare un estintore, le fiamme sono diventate immediatamente altissime, con il fuoco che si è propagato alle vetture parcheggiate accanto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento, che hanno chiesto la chiusura della strada. Per fortuna, solo paura: non sono stati registrati feriti, ma unicamente ingenti danni per le automobili andate a fuoco.

TORINO, INCENDIO VIA PIO VII-CORSO TRAIANO: 7 AUTO DISTRUTTE, IL VIDEO

Torino Today riporta inoltre che l’irraggiamento termico propagato dalla macchina andate a fuoco ha danneggiato le tapparelle del piano terra dello stabile e del negozio situati in via Pio VII 144. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione nei pressi di Corso Traiano, una delle zone più trafficate del torinese. Nello stesso punto è stato registrato un incidente stradale appena due giorni fa, sabato 21 dicembre 2019: scontro tra un’Alfa Romeo e un’ambulanza, ingenti disagi al traffico. Per fortuna non sono stati registrati feriti gravi: due soccorritori sono stati costretti al trasporto in ospedale per lesioni non gravi. Qui di seguito vi proponiamo il video dell’incendio in via Pio VII-Corso Traiano:





