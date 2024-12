Si respira sempre di più nell’aria un’atmosfera natalizia quando mancano ormai meno di due settimane al 25 dicembre 2024, il giorno più bello dell’anno e il giorno in cui diremo finalmente buon Natale! La nostra redazione non poteva quindi esimersi dal ricercare ulteriori frasi per voi che state per sfoderare i vostri pacchi regalo, e che state meditando quale pensiero dedicare ai vostri cari. Ne abbiamo selezionato quindi qualcuna, a cominciare da queste parole che potreste dedicare al vostro fratello maggiore.

Se avete intenzione di fargli un regalo per questo Natale 2024, potreste abbinarci queste parole: “Buon Natale caro fratellone, con questo regalo voglio semplicemente grazie per essermi sempre stato a fianco, per avermi protetto, e per avermi ricordato quale sia la strada da seguire con il tuo semplice esempio. Ti voglio tanto bene e buon Natale ancora”. Ovviamente, per par condicio, dovevamo scegliere anche una frase d’auguri di buon Natale 2024 per una sorella, magari più piccolina: “Tanti auguri sorellina, spero che questo regalo possa regalarti quella gioia che tu ogni giorno mi concedi in maniera totalmente gratuita. Ti voglio un mondo di bene, e non cambiare mai, buon Natale”.

AUGURI BUON NATALE, LE FRASI: “LE LUCI DEGLI ALBERI SI ACCENDONO…”

Proseguiamo con un nuovo carico di frasi di auguri di buon Natale 2024. In questo 12 dicembre 2024, quando mancano ormai solo 13 giorni al grande appuntamento, ecco nuovi pensieri ad hoc, che speriamo possano soddisfare le vostre esigenze.

Come sempre fatene quello che volete, magari un classico pensiero da abbinare ad un pacchetto regalo, ma anche un post social con una immagine oppure un buongiorno di WhatsApp da tenere in ghiacciaia fino al 25 dicembre e poi sfornare. Partiamo con questo primo esempio di frase di auguri di buon Natale 2024: “Buon Natale 2024, le luci degli alberi si accendono, il bambino Gesù si sveglia nella culla, e i regali si spacchettano. La magia del più bel giorno dell’anno ha inizio, tanti auguri a tutti”.

AUGURI BUON NATALE, LE FRASI: “TAVOLE IMBANDITE, PARENTI SORRIDENTI…”

Attenzione anche a questo pensiero: “Tavole imbandite e parenti sorridenti, bimbi felici che corrono e giocano, genitori che si baciano sotto al vischio, e nonni che si godono la loro famiglia riunita: tanti auguri di buon Natale, è che la magia del 25 dicembre sia con voi”. Continuiamo con le frasi di auguri di Natale 2024 più belle e dedichiamoci ora ad alcuni pensieri per tutti i nonni.

Se per caso voleste lasciare di stucco il vostro caro nonno, regalandogli magari qualcosa che ha desiderato da tempo, potreste scrivergli: “Tanti auguri caro nonnino, prima di tutto volevo ricordati quanto ti voglio bene e secondariamente spero che con questo semplice regalo tu possa tornare un po’ bambino. Del resto, nonostante gli anni passino hai sempre un fisico da giovincello, buon natale ancora, ti voglio bene”. Un pensiero che potreste ad esempio allegare ad una bella cornice con una foto da giovane del nostro nonno (magari tirata a lucido), regali che solitamente fanno molto emozionare e nel contempo anche divertire.