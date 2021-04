7 ex brigatisti-Lc arrestati a Parigi/ Estradato Pietrostefani: 3 terroristi in fuga

Su richiesta d’estradizione dell’Italia, le autorità giudiziarie e di polizia in Francia questa mattina hanno arrestato 7 ex terroristi “rossi” (Brigate Rosse, Lc, Nuclei Armati contro il Potere territoriale) mentre altri 3 sono riusciti a sfuggire alla cattura. La maxi operazione contro nomi importanti del terrorismo rosso tra gli anni ’70 e ’80 era stata “anticipata“ nelle scorse settimane dopo esplicita richiesta della Ministra della Giustizia Marta Cartabia al suo omologo francese Éric Dupond-Moretti.

Cirio come Aldo Moro rapito dalle Brigate Rosse/ Volantini choc Torino: indaga Digos

«C’è l’impegno di Parigi ad affrontare l’urgente richiesta delle autorità italiane affinché gli autori degli attentati delle Brigate Rosse possano essere assicurati alla giustizia», era emerso dall’incontro in video collegamenti tra i due Ministri. Il motivo è noto: sono a rischio scadenza per prescrizione le posizioni di molti ex terroristi rifugiati in Francia da oltre 30 anni, con il Governo italiano invece intenzionato a far applicare la legge e la giustizia nel nostro Paese per i condannati negli Anni di Piombo.

Brigate rosse, Digos scopre deposito segreto/ Documenti su Bisaglia e Dalla Chiesa

ESTRADIZIONE BR: 3 SFUGGITI ALL’ARRESTO

Come riporta l’agenzia ANSA, i sette arrestati erano tutti a Parigi con l’operazione “Ombre Rosse” condotta in gran segreto questa mattina dall’Antiterrorismo della polizia nazionale francese (Sdat) in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol e con l’Antiterrorismo della Polizia italiana. Al momento in sette ex Br-Lc-Nuclei per il comunismo sono in attesa di essere presentati al magistrato per la richiesta di estradizione avanzata dall’Italia: si tratta di Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi (Brigate Rosse), Giorgio Pietrostefani di Lotta Continua (condannato per omicidio del commissario Luigi Calabresi), Narciso Manenti dei Nuclei Armati contro il Potere territoriale. La decisione finale è arrivata per mano del Presidente Macron, stando a quanto riferisce l’Eliseo, in risposta alle pressanti richieste del Governo Draghi: «abbiamo deciso di trasmettere alla Procura i 10 nomi sulla base di domande italiane che riguardavano in origine 200 persone». La “dottrina Mitterrand” della Francia – l’asilo per i condannati politici – non si applica, spiega Macron, per «i responsabili di reati di sangue» e per questo Parigi ha provveduto a consegnarci i condannati per reati più gravi. Dei tre non arrestati l’Eliseo fa sapere «non erano in casa e sono attualmente ricercati»: si tratta di Maurizio Di Marzio, ex brigatista, Raffaele Ventura (4 condanne per omicidio) e Luigi Bergamin, tra gli ideologi dei Pac, ovvero il gruppo armato di Cesare Battisti.

LEGGI ANCHE:

Aldo Moro, 42 anni dal sequestro/ Il rapimento di via Fani e l'uccisione di 5 agenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA