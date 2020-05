730 precompilato e dichiarazione dei redditi/ Domani online su Agenzia delle Entrate

Pubblicità

Cambiano le scadenze fiscali a causa dell’emergenza coronavirus. La dichiarazione dei redditi e il modulo fiscale del 730, disponibile nella versione precompilata da domani sul sito dell’Agenzia delle Entrate, slitta al 30 settembre. Questo vuol dire che potete inviare il modulo anche subito, senza aspettare settembre, oppure potete aspettare. Chi però presenta prima le dichiarazioni ha diritto ad eventuali rimborsi, motivo per il quale è meglio non procrastinare l’invio del 730. Anche per il 730 non precompilato vale comunque l’ultimatum del 30 settembre, sia per i contribuenti che si avvalgono del datore di lavoro come sostituto d’imposta sia per chi si rivolge ad un intermediario come un commercialista, un consulente del lavoro o un Caf. La Fondazione nazionale commercialisti, riporta il Corriere della Sera, ricorda che i contribuenti devono sempre allegare al 730 il documento 730-1, cioè le schede con cui si decide a chi destinare il 2, 5 e 8 per mille. E così tutta la documentazione di supporto come la Certificazione Unica-Cud, scontrini, ricevute e fatture.

AGENZIA DELLE ENTRATE, 730 PRECOMPILATO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Quando un sostituto di imposta, un professionista o un Caf possono inviare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi? Per tutte quelle presentate entro il 31 maggio, la data chiave è il 15 giugno, invece il 29 giugno è la data per quelle che sono arrivate dal primo al 20 del mese. Per quanto riguarda le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio, la data di invio massima è di 23 luglio. Si passa al 15 settembre per quelle dal 16 luglio al 31 agosto. Invece il 30 settembre per quelle arrivate a settembre. Domani 5 maggio 2020 è una data importante comunque, perché sul portale dell’Agenzia delle Entrate arriva, seppur in ritardo, la dichiarazione dei redditi precompilata. Il modulo doveva essere disponibile il 30 aprile, ma a causa dell’emergenza coronavirus è stata concessa una piccola proroga. Il contribuente, fermo restando il 30 settembre come scadenza, può inviare il 730 precompilato a partire dal 14 maggio, in via autonoma o affidandosi ad un commercialista, consulente del lavoro o Caf.



