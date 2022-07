9-1-1: Lone Star 2/ Anticipazioni puntata 11 luglio: tre chiamate per la 126

9-1-1: Lone Star 2, puntata 11 luglio

Questa sera, lunedì 11 luglio, alle 22.10 su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con la seconda stagione di “9-1-1: Lone Star”. La serie con Rob Lowe è uno spin-off del procedural drama “9-1-1”, nelle prossime stagioni ci sarà uno crossover tra le due serie. Negli Stati Uniti lo scorso maggio si è conclusa la terza stagione, che in Italia è pubblicata sul servizio on-demand Disney+ (ultimo episodio programmato per il 13 luglio 2022). “9-1-1: Lone Star” è stata rinnovata per una quarta stagione che partirà a gennaio 2023. Stasera su Rai 1 andrà in onda l’ottavo episodio della seconda stagione dal titolo “Scelta sbagliata”. Una rapina in banca, un appartamento in fiamme ed una donna incinta persa in un parcheggio: la 126 risponde a tre chiamate che sembrano non correlate tra loro.

9-1-1 stagione 4/ Anticipazioni puntata 11 luglio: brutte notizie per Hen

9-1-1: Lone Star 2, anticipazioni “Scelta sbagliata”

In “9-1-1: Lone Star 2” T.K. celebra il suo primo anniversario di sobrietà, mentre i genitori Owen e Gwyneth sembrano prossimi alla rottura. T.K. scopre che il figlio che Gwyneth aspetta non è del padre. Durante una rapina in banca un uomo che ha addosso una bomba viene lasciato andare da Carlos, che si ritrova a collaborare con suo padre Texas Ranger. Durante un incendio in un appartamento la 126 scopre i materiali per creare bombe “fai da te”. La squadra di Vega riceve la chiamata per una donna incinta persa in un parcheggio: in realtà si tratta di una trappola per curare uno dei rapinatori rimasto ferito nell’esplosione dell’appartamento. Owen capisce che c’è un collegamento con il caso a cui lavora il padre di Carlos, che a caso risolto chiede al figlio di essere presentato al fidanzato.

LEGGI ANCHE:

911 Lone Star, anticipazioni puntata 26 giugno 2022/ Owen e Hen intrappolati...911, anticipazioni puntata 26 giugno 2022/ Maddie scopre che Buck è in terapia e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA