Gigi D’Alessio: il matrimonio finito con Carmela Barbato e la storia con Anna Tatangelo

Tra i cantautori più amati dal pubblico italiano, Gigi D’Alessio, con le sue canzoni, è la colonna sonora di tantissime storie d’amore. L’amore, del resto, ha sempre fatto parte della sua vita avendo avuto “poche storie ma lunghe”, come ha raccontato lui stesso in un’intervista alle Iene. Gigi D’Alessio, infatti, è stato sposato con Carmela Barbato per vent’anni e con lei ha avuto i figli Claudio, Ilaria e Luca. Dopo la fine del matrimonio, nella vita di D’Alessio, è arrivata Anna Tatangelo e anche con lei la relazione è stata lunga e importanti. I due non si sono mai sposati ma hanno coronato il loro amore con l’arrivo del figlio Andrea.

Dopo quindici anni d’amore, però, anche la storia con Anna Tatangelo è finita. Il cantautore, tuttavia, non ha chiuso le porte all’amore ma si è tuffato in un’altra storia importante, quella con Denise Esposito che l’ha reso papà di Francesco e Ginevra.

Gigi D’Alessio e l’amore: le parole sulle separazioni

“Ho avuto poche storie ma lunghe, con la mia ex moglie Carmela Barbato è durata vent’anni, con Anna Tatangelo quindici”. Con queste parole, Gigi D’Alessio parla d’amore in un’intervista rilasciata alle Iene durante le 48 ore trascorse con Nicolò De Devitiis. Al centro della lunga conversazione c’è l’amore di cui Gigi parla spesso nelle sue canzoni.

E, parlando di cosa sia effettivamente l’amore, ha detto: “È una pianta che va annaffiata tutti i giorni, però a volte veniamo presi da tante cose… Perché si separano così tante persone?” – le parole di D’Alessio che, soffermandosi sulle sue separazioni, ha aggiunto – “Non ci ho capito un ca**o”. Papà di sei figli, infine, ha spiegato come, nel tempo, sia inevitabile che l’amore cambi: “L’amore di due fidanzati è una cosa, quando ci sono i figli si tratta di un altro amore”.