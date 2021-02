9-1-1 Lone Star/ Anticipazioni episodio oggi 28 febbraio: TK scopre del tumore e…

9-1-1 Lone Star, anticipazioni episodio oggi, 28 febbraio

Per volontà divina, questo è il titolo del quarto episodio di 9-1-1 Lone Star che andrà in onda oggi, 28 febbraio, su Rai2 portando nuovamente sullo schermo i ragazzi di Austin. In particolare, a mettere tutti in crisi ci penserà la massima allerta quando un tornado di livello EF4 si prepara ad abbattersi su Austin. Il principale caso della puntata è stato proprio un tornado che ha investito la città e che ha lasciato una scia di devastazione; un’auto incastrata tra due edifici, una casa è crollata sui figli del proprietario e un giovane è bloccato in una cassaforte e adesso toccherà ai nostri vigili del fuoco risolvere tutti questi problemi spesso correndo contro il tempo. Intanto, il capitano Strand (Rob Lowe) continua a fare i conti con la sua chemioterapia e tutte quelle che sono le conseguenze della cura. Strand sta perdendo l’appetito, vomitando spontaneamente, mentre Judd (Jim Parrack) continua a chiedergli di dirlo a TK (Ronen Rubinstein) prima che sia troppo tardi ma senza molto successo.

TK scopre del tumore del padre e della chemio che lo sta distruggendo

Nel nuovo episodio di 9-1-1 Lone Star, il giovane che ha seguito suo padre ad Austin per prendere in mano la sua vita adesso si ritrova con un papà ammalato che potrebbe addirittura morire se le cure che il ragazzo scoprisse per se stesso. Tuttavia, nonostante quanto tutti sembrino desiderosi di dire a Strand che è un eroe, questo si è rivelato troppo per lui, e TK ha messo insieme due più due quando si è imbattuto in una bottiglia di farmaco anti-nausea. Ma questa scoperta ha portato a una scena commovente e sorprendente per quelli di noi che pensavano che la conoscenza della morte imminente di suo padre avrebbe potuto rimandare TK all’abuso di sostanze. Forse il giovane ha davvero chiuso con tutto quello che era il suo passato e sarà la forza che serve a padre in questo momento?



