9-1-1 Lone Star/ Anticipazioni episodio oggi, 7 marzo: Owen e i problemi intimi…

9-1-1 Lone Star, anticipazioni episodio oggi, 7 marzo

9-1-1 Lone Star riporta Liv Tyler su Rai2 in coppia con 9-1-1 3 questa sera. Dopo una settimana di pausa e di full immersion all’Ariston, è arrivato il momento di andare avanti con i programmi di sempre e quindi la domenica sera ci terrà compagnia a suon di fuoco e fiamme per la gioia di tutti i fan di Ryan Murphy e dei suoi gioiellini, ma cosa succederà questa sera nel nuovo episodio? L’appuntamento è come sempre fissato alle 22.00 circa con l’episodio dal titolo Stalloni in cui la squadra deve intervenire per sedare una rissa in uno strip club maschile. A finire nei guai è Josie colpita all’occhio da una spogliarellista e così Paul corre in suo soccorso ma senza molto successo. Dall’altra parte ci sono TK e Carlos che lo portano fuori a ballare mentre Owen si sottopone ad un’altra seduta di chemio e Wayne si occupa di lui e anche degli effetti collaterali della cura, ovvero l’impotenza. A complicare le cose arriva una sexy professoressa, la bella Zoe, con la quale finisce a letto, o quasi, visto che per la prima volta non riesce a raggiungere l’erezione.

Owen e i suoi problemi intimi a causa della chemio

Nel nuovo episodio di 9-1-1 Lone Star, Owen va in crisi per via di quello che è successo a letto ma è proprio Zoe che gli consiglia di rilassarsi per risolvere il problema. Carlos torna a lavoro e questa volta si occupa di sedare una protesta mentre un uomo, colpito alla testa, rivela di essere gravemente malato. Riesce in tempo a dire quello che lo ha colpito visto che durante il trasporto in ospedale finisce in arresto cardiaco. A quel punto succede qualcosa di impensabile quando il medicinale entra in contrasto con quello ingerito dall’uomo e questo genera un vapore tossico che fa svenire l’equipaggio e così l’ambulanza finisce per ribaltarsi. Cosa ne sarà di loro? Ci saranno vittime nei nostri paramedici? Infine, Gracece affronta Judd parlando dell’assenza di romanticismo nella loro coppia e nella vita sessuale e così la notte successiva si fa perdonare.



