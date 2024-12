Qual è il segreto su Patrizia Cecchini in Don Matteo 14? Anticipazioni prossime puntate

Nella scorsa puntata di Don Matteo 14 c’è stato un sorprendente risvolto che ha spiazzato i telespettatori: qual è il mistero su Patrizia Cecchini, figlia del Maresciallo? Facendo un passo indietro la giovane impersonata da Pamela Saino, è stata una dei protagonisti principali della fiction di Rai1 per diverse stagioni, la storia d’amore con il Capitano Giulio Tommasi (Simone Montedoro) ha conquistato i telespettatori. I due si sono innamorati, sposati e diventati genitori della piccola Martina. Tuttavia, Patrizia Cecchini è morta poco dopo in un incidente stradale. L’evento è avvenuto off-screen tra l’ottava e la nona stagione e non è stata per nulla gradita dai fan della serie.

Anticipazioni Don Matteo 14, puntata martedì 17 dicembre 2024/ Paura per il Colonnello Tommasi: morirà?

In questa stagione al centro della scena c’è invece Martina Tommasi, figlia di Patrizia Cecchini. Impersonata da Roberta Volponi, Martina è una adolescente ribelle e schiva che in perenne contrasto con il padre quest’ultimo l’ha fatta trasferire momentaneamente dal nonno, il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica). E proprio nella scorsa puntata c’è stato il colpo di scena, Martina ha incontrato in teatro un vecchio amico della madre (Filippo Scarafia) che sembra nascondere qualcosa sulla madre: qual è il segreto su Patrizia Cecchini in Don Matteo 14? Dalle anticipazioni Don Matteo 14 si scopre che altri strane coincidenze renderanno il mistero ancora più fitto.

Anticipazioni Endless Love, prossime puntate fino 19 dicembre 2024/ Asu in manicomio: Mercan s'innamora Kemal

Anticipazioni Don Matteo 14, cos’è successo a Patrizia Cecchini? Giulio aggredito in una strana circostanza

Qual è il segreto di Patrizia Cecchini in Don Matteo 14? Le anticipazioni Don Matteo 14 svelano che proprio i vecchi compagni di teatro di teatro della figlia del Maresciallo Cecchini sembrano sapere qualcosa sull’incidente che l’ha vista coinvolta e sulla sua morte. L’amico di Patrizia ha rivelato a Martina che sua madre era stata il suo avvocato, lo ha aiutato a risolvere alcuni problemi legali e in seguito proprio lei lo aveva spinto sul palcoscenico. Ma è quando la 16enne se n’è andata dal teatro che un’altra attrice del teatro ha lanciato una frase sibillina: “Speriamo non scopra la verità su sua madre”. A quale segreto di riferisce?

Endless Love, anticipazioni puntata di sera 12 dicembre 2024/ Emir in carcere e Mujgan svela un segreto choc

E non è tutto perché dalle anticipazioni Don Matteo 14 si scopre che nella prossima puntata il colonello Tommasi sarà brutalmente aggredito in un luogo legato all’incidente di Patrizia, Giulio sarà in pericolo di vita e rischierà di morire mentre Cecchini sarà sempre più certo che l’aggressione non avvenuta in quel luogo per pura coincidenza. Le anticipazioni non svelano altro ed il mistero resta: chi ha causato l’incidente in cui Patrizia ha perso la vita? Forse proprio i suoi vecchi compagni di teatro? Sembra improbabile che invece abbia a che fare con la paternità della piccola Martina.