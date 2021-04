9-1-1 Lone Star/ Anticipazioni ultimo episodio oggi 11 aprile: cosa deciderà T.K.?

9-1-1 Lone Star, anticipazioni ultimo episodio oggi, 11 aprile

Il momento del gran finale è arrivato e proprio oggi, 11 aprile, andrà in onda su Rai2 l’ultimo episodio di 9-1-1 Lone Star dal titolo Austin abbiamo un problema. Ancora una volta la vita personale dei protagonisti si intreccia ai loro casi e le cose peggiorano quando una tempesta solare si abbatte sulla città mandando in tilt l’elettricità e, quindi, tutte le apparecchiature elettriche. E’ il caso ad Austin e chi è abituato ad andare avanti con la tecnologia, che sia per il lavoro che sia per la salute, si troverà a fare i conti con quello che sta succedendo tempestando di chiamate i nostri vigili che dovranno dividersi tra i casi e le persone da aiutare stabilendo delle priorità.

Cosa deciderà di fare T.K nel finale di 9-1-1 Lone Star?

Prende il via da qua l’ultimo episodio di 9-1-1 Lone star in cui il team 126 si troverà a soccorrere i passeggeri di un aereo leggero finito nelle linee delle torri elettriche ad alta tensione. Come se la situazione non fosse già abbastanza grave, si scopre presto che a bordo dell’elicottero viaggiava un malato pronto ad arrivare in cttà per un trapianto di fegato. T.K. ha ormai lasciato l’ospedale ma se il suo fisico ha già recuperato, non si può dire lo stesso del suo stato psicologico. Lo abbiamo lasciato in piena crisi pronto a mettere in dubbio la sua vocazione per i vigili del fuoco e le cose non vanno bene in amore quando inizierà a mettere in dubbio anche la sua relazione con Carlos. Come finirà tra loro e cosa deciderà di fare il figlio del nostro Capitano nella sua vita? Quando i semafori malfunzionanti causano diversi incidenti, mette tutto da parte per lanciarsi ad aiutare tutti prima che arrivino i suoi colleghi ed è proprio in quel parco che capisce cosa fare. Dall’altro lato, invece, nel campo per senzatetto, Michelle scopre che sua sorella perduta è viva e vive lì e prova a riportarla a casa ma senza molto successo. Cosa è successo in questi anni?

