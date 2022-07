9-1-1 stagione 4/ Anticipazioni puntata 11 luglio: brutte notizie per Hen

Anticipazioni 9-1-1, la stagione 4 su Rai 2

Questa sera, lunedì 11 luglio, alle 21.20 su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con la quarta stagione della serie “9-1-1”. Le serie segue le vicende del sergente della polizia di Los Angeles Athena Grant, interpretata da Angela Bassett. Negli Stati Uniti lo scorso maggio si è conclusa la quinta stagione, che in Italia è pubblicata sul servizio on-demand Disney+ (ultimo episodio programmato per il 27 luglio 2022). Stasera andrà in onda l’ottavo episodio della quarta stagione di “9-1-1” dal titolo “Punto di rottura”. Una hostess perde le staffe dato che il suo volo è bloccato: la donna stappa una bottiglia di champagne, ma il tappo perfora la gola di un suo collega comprimendo la trachea. Intervengono i vigili della caserma 118 e Hen estrae il tappo dalla gola dell’uomo salvandolo. Bobby e Athena consigliano a Eddie di informare il figlio Christopher della sua relazione con Ana. Il bambino non prende bene la notizia e scappa di casa, raggiugnendo Buck con un taxi.

9-1-1 stagione 4, trama episodio “Punto di rottura”

Ana va a trovare Eddie e Christopher a casa loro e il bambino, dopo aver parlato con Buck, è felice di accogliere la nuova compagna del padre. Maddie non vuole partorire in ospedale: teme di non essere seguita bene dato il personale medico potrebbe essere impegnato con i casi di emergenza dei malati per la pandemia, quindi preferisce partorire a casa. Chimney la convince che partorire in ospedale, preoccupato delle possibili complicanze di un parto a casa. Athena indaga sulla scomparsa di un uomo, e con l’aiuto di Bobby e dei vigili della caserma 118 lo trova murato dentro casa dalla moglie. Hen riceve una brutta notizia dall’assistente sociale: la madre biologica di Nia ha fatto un percorso riabilitativo e dunque i servizi sociali le restituiranno la piccola che quindi dovrà separarsi da Karen e Hen.

